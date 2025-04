Droits de douane : John Elkann a rencontré Donald Trump

Le président du groupe Stellantis, John Elkann, a été reçu par le président des États-Unis Donald Trump. Une rencontre au cours de laquelle a été évoquée "l’avenir de l’industrie automobile américaine".

John Elkann, le président de Stellantis, a rencontré Donald Trump. ©Ferrari

Donald Trump a reçu lundi 1er avril 2025 le président de Stellantis John Elkann, qui demande des droits de douane allégés pour les automobiles importées depuis le Mexique et le Canada, a confirmé le constructeur.

John Elkann, qui dirige via Stellantis les marques Jeep, Dodge ou Ram, a rencontré le président américain à Washington "afin de poursuivre le dialogue avec le président et son administration en ce moment important pour l'avenir de l'industrie automobile américaine", a indiqué une porte-parole de Stellantis, confirmant des informations de la chaîne NBC.

Épargner le Canada et le Mexique

Des taxes d'une valeur de 25 % doivent entrer en vigueur le 3 avril 2025 sur toutes les voitures fabriquées en dehors des États-Unis. Est-ce que John Elkann a demandé une nouvelle pause dans l'application de ces taxes, après celle du mois de mars ? "Non", a assuré Donald Trump lundi soir à l'issue de la rencontre.

Selon le président américain, ils ont discuté de "certains des problèmes qu'ils ont avec l'environnemental (sic) et qu'on va régler". Selon Stellantis, la discussion a porté sur "l'importance de la compétitivité du secteur automobile nord-américain" et "l'inquiétude concernant l'accessibilité de nos produits fabriqués en Amérique et les implications sur la demande".

Les constructeurs craignent que les droits de douane, qui doivent les pousser à produire plus aux États-Unis, ne les oblige à hausser fortement le prix des véhicules, chassant les acheteurs des concessions.

Stellantis a rappelé que les trois principaux constructeurs américains Stellantis, Ford et General Motors (GM) avaient exprimé fin mars leur position commune : s'ils sont favorables à des droits de douane sur les importations de véhicules, qui rendront plus chers les modèles de leurs concurrents, ils demandent que le Canada et le Mexique, où ils produisent beaucoup, soient protégés.

Ferrari augmente ses tarifs

L'Italo-Américain John Elkann, héritier de la famille Agnelli, fondatrice de Fiat, avait déjà rencontré Donald Trump lors de son investiture en janvier. Avec l'annonce de difficultés sur le marché américain en 2024, suivie des droits de douane de Donald Trump, l'action Stellantis est à son niveau le plus bas depuis sa création en 2021, à 10,33 euros mardi 1er avril à la clôture de la Bourse de Paris (-60 % sur un an).

La marque italienne Ferrari, dont John Elkann est également le président, a déjà annoncé qu'elle augmentait les prix de vente de certains de ses modèles aux États-Unis, de 10 % maximum. (avec AFP)