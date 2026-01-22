Christian Weingaertner, nouveau patron du VP de Ford Europe

Publié le 22 janvier 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Dans la foulée de la nomination d’un nouveau président, en la personne de Jim Baumbick, Ford poursuit sa réorganisation en Europe. Le constructeur accueille Christian Weingaertner au poste de directeur général, en charge des véhicules particuliers.

Christian Weingaertner est nommé directeur général de Ford Europe, en charge du VP. ©Ford

Christian Weingaertner prend du galon chez Ford Europe. Vice-président en charge de la transformation des activités depuis janvier 2025, après avoir été directeur général de la zone Allemagne, Autriche et Suisse, il va désormais évoluer en tant que directeur général Europe, en charge des véhicules particuliers. Il s’agit d’un nouveau poste dans l’organigramme du constructeur. Signe que le géant américain "renforce son engagement dans la région et sa stratégie de revitalisation de son activité véhicules particuliers en Europe", est-il expliqué dans un communiqué. La nomination de Christian Weingaertner fait suite à la récente conclusion d’un accord avec Renault. Le constructeur au losange va produire deux voitures électriques pour Ford sur une plateforme dédiée aux modèles électriques. Le patron du VP sera logiquement aux manettes sur ce dossier. Louis-Carl Vignon, Ford France : "Le partenariat avec Renault est une garantie de volumes pour nos concessionnaires" "Alors que nous entrons dans cette nouvelle phase, nous tirons parti de partenariats stratégiques pour proposer des produits Ford plus abordables et emblématiques à nos clients européens", déclare Jim Baumbick, récemment nommé président de Ford Europe. "La profonde expertise stratégique et l'expérience opérationnelle de Christian, poursuit-il, font de lui le leader idéal pour garantir que nos futurs véhicules particuliers restent indéniablement Ford, tout en réalisant nos ambitions commerciales." Ford annonce en parallèle que Hans Schep continuera d'exercer ses fonctions de directeur général de Ford Pro Europe (division véhicules utilitaires) et que Jon Williams conserve son poste de vice-président des ventes pour l’Europe.

