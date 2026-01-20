Camille Caux nommé directeur de l’après-vente chez MG Motor France

MG Motor France annonce la nomination de Camille Caux en tant que directeur du département après-vente. Passé par Mazda France, il a intégré la marque sino-britannique en 2021.

Camille Caux devient directeur du département après-vente de MG Motor France. ©MG Motor

Camille Caux rejoint les équipes de MG Motor France au poste de directeur du département après-vente. À cette fonction, il aura pour mission de renforcer l’organisation du service après-vente, de développer l’efficacité opérationnelle des réseaux d’entretien et de la distribution des pièces détachées, et d’assurer une expérience client optimale dans l’utilisation de son véhicule MG. Il travaillera ainsi avec les équipes internes et les partenaires du réseau.

Camille Caux a réalisé la totalité de son parcours dans l’automobile. Diplômé d’un master en marketing de l’Essca, il rejoint en 2016 la marque nippone Mazda Automobile France. Il y occupe successivement les postes de manager produits, puis de zone manager vente et après-vente pour les régions Centre et Normandie. "Dans ces rôles, il se distingue par sa capacité à optimiser l’offre produits, tout en renforçant la performance des opérations commerciales et après-vente", assure MG Motor France.

C’est à partir de 2021 que Camille Caux rejoint les équipes de MG Motor France en tant que responsable marketing produits. Il pilote alors le positionnement stratégique des produits, la formation du réseau et les initiatives marketing afin d’accélérer l’adoption de la marque sur le marché français.