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Constructeurs

Aston Martin toujours dans le rouge au troisième trimestre 2026

Publié le 28 octobre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Malgré un chiffre d'affaires en hausse de 36 % au troisième trimestre 2026, Aston Martin affiche une perte de 94,2 millions d'euros. La marque anglaise a livré jusqu'ici 1 431 modèles, dont 480 dans la région Amériques (+11 %) alors que le Moyen-Orient décroche (-20 %).
résultats financiers Aston Martin troisième trimestre 2026
Les livraisons de l'Aston Martin Valhalla ont aidé à la progression de la marge brute. ©Aston Martin

En course comme dans les comptes, Aston Martin va-t-il un jour allumer du vert ? Une chose est sûre, ce ne sera pas pour le troisième trimestre de l'exercice 2026.

 

La perte trimestrielle après impôts d'Aston Martin s'est élevée à 78,8 millions de livres (94,2 millions d'euros), contre 131,8 millions de livres l'an passé.

 

 

"Nos performances depuis le début de l'année 2026 témoignent de progrès tangibles et réguliers vers la transformation financière d'Aston Martin", a affirmé dans un communiqué le directeur général du groupe, Adrian Hallmark.

 

Il souligne le rôle des livraisons de la Valhalla et du programme de transformation engagé, qui ont aidé la progression des marges brutes, et dit avancer vers son "objectif de génération de trésorerie".

 

Le groupe, qui a montré un chiffre d'affaires en hausse de 36 % sur le trimestre, à 388,7 millions de livres, a maintenu ses prévisions annuelles.

 

 

Le nombre de véhicules vendus sur la période est quant à lui resté stable, à 1 431 unités, en fort repli dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (-20 %), mais en nette progression au Royaume-Uni (+26 %) et dans la région Amériques (+11 %).

 

Adrian Hallmark quitte Bentley pour diriger Aston Martin

 

Mais Aston Martin reconnaît faire face à un contexte "difficile", entre évolutions de la politique douanière américaine et de la fiscalité en Chine pour les véhicules de luxe, et incertitudes posées par le conflit au Moyen-Orient sur les chaînes d'approvisionnement et les prix.

 

Depuis sa reprise par le milliardaire canadien Lawrence Stroll, début 2020, la marque a fait face à des retards de production et a dû faire appel à plusieurs reprises au capital de ses investisseurs.

 

En février, le groupe avait annoncé se séparer d'environ 600 personnes sur 3 000 salariés, espérant réaliser 40 millions de livres d'économies, après un premier plan de suppressions de postes dévoilé l'année dernière. (avec AFP)

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