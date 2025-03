Alors que le bénéfice mondial du groupe allemand a chuté de 36,9 % l’an dernier, à 7,7 milliards d’euros, BMW espère remonter la pente en 2025. Pour cela, le constructeur mise sur la Neue Klasse dont le premier modèle de série, la nouvelle iX3, donnera le coup d’envoi de cette future génération de véhicules en fin d’année.

En 2024, le groupe BMW a enregistré son pire niveau de marge depuis quatre ans. ©BMW

L’année 2024 ne fut pas un grand cru pour le groupe BMW. Bien au contraire… Après trois années de bénéfices exceptionnels, le constructeur bavarois a fait état, à l’instar de ses confrères allemands, de résultats financiers en forte baisse.

Le groupe BMW a en effet vu son bénéfice net chuter de 36,9 % en 2024, à 7,7 milliards d’euros. Son chiffre d’affaires a également reculé de 8,4 %, pour atteindre 142,4 milliards d’euros. Une contre-performance que l’on peut d’abord expliquer par une diminution de ses livraisons de véhicules (-4 %) pour ses marques BMW, Mini, BMW Motorrad et Rolls-Royce.

Cette baisse est d’autant plus visible en Chine, son principal marché, où les ventes de voitures de la marque BMW ont dégringolé de 13,4 %. Pour ne rien arranger, le groupe avait aussi dû procéder à un rappel et donc, à un arrêt de ses livraisons au troisième trimestre 2024, à cause d’un système de freinage défectueux, affectant un total de 1,5 million de véhicules.

Si l’on peut en revanche relever une éclaircie, c’est bien du côté des véhicules électriques. Les livraisons de modèles électriques ont en effet continué d’augmenter de 13,5 % en 2024, soit 423 536 exemplaires écoulés, ce qui correspond à 17 % des ventes globales du groupe.

La Neue Klasse en approche

Face à ces résultats en berne, le groupe BMW a annoncé vouloir préparer son offensive dès 2025. Cette dernière se traduira à travers sa stratégie Neue Klasse corrélée avec le lancement de la nouvelle génération de véhicules de BMW, dont la production débutera en fin d’année.

Préfigurée par la BMW Vision Neue Klasse X, la nouvelle BMW iX3 inaugurera donc cette nouvelle génération de modèles. Sa production de série commencera fin 2025 à l’usine de Debrecen, en Hongrie, premier site du groupe BMW à fabriquer exclusivement des véhicules 100 % électriques. Depuis fin 2024, l’usine a par ailleurs commencé à produire des voitures de présérie destinées aux essais.

Après le lancement de la nouvelle iX3, plus de 40 modèles de toutes les variantes de transmission et pour l’ensemble des marques du groupe (BMW, Mini, BMW Motorrad et Rolls-Royce) se succèderont jusqu’en 2027. Parmi ces nouveautés, BMW lancera, entre autres, pour sa marque éponyme, une berline sportive, qui sera commercialisée dès 2026.

En 2028, le groupe BMW entamera également la commercialisation d’un véhicule à pile à combustible de série, en coopération avec Toyota. Cette offre de véhicules roulant à l'hydrogène intègrera donc le portefeuille de la marque, aux côtés des motorisations 100 % électriques, hybrides rechargeables mais aussi thermiques, ces dernières restant toujours très demandées dans le monde entier.

Attention aux droits de douane américains

Le groupe BMW s'attend donc à une année 2025 en demi-teinte, avec une reprise progressive des ventes de voitures, mais des marges toujours faibles, qui devraient notamment subir l'impact de la hausse des droits de douane américains.

En vigueur depuis le 12 mars, cette augmentation sur l'acier et l'aluminium, décidée par le président Donald Trump, devrait avoir "un impact s'élevant à environ un point de pourcentage sur la marge opérationnelle", a déclaré Watler Mertl, directeur financier du groupe lors d’une conférence de presse.

En plus de l'acier et de l'aluminium, le président américain a également décidé la hausse des droits de douane, à 25 %, sur les importations de voitures depuis le Mexique, où BMW possède une usine. Si cette mesure a pour l'instant été suspendue jusqu'au 2 avril, des droits de douane équivalents pourraient suivre sur les importations de voitures produites en Europe, d'après les annonces du président américain.

Pour 2025, le groupe BMW table ainsi sur une marge comprise entre 5 et 7 %, contre 6,3 % en 2024, et près de 10 % l'année précédente. Au total, les droits de douane américains, ainsi que les taxes de l'UE sur les véhicules produits en Chine, devraient coûter la coquette somme d’un milliard d'euros à BMW, selon les dires de son directeur général, Oliver Zipse.