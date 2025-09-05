Menu
Xavier Vandame intègre MotorK

Publié le 5 septembre 2025

Par Catherine Leroy
Après plus de 30 ans passés chez MSX International, Xavier Vandame rejoint le groupe MotorK en tant que chief revenue officer.
Xavier Vandame MotorK
©MotorK

MotorK, entreprise spécialisée dans la transformation numérique de la distribution automobile en Europe, annonce la nomination de Xavier Vandame en tant que chief revenue officier. Ce dernier maîtrise parfaitement le secteur après avoir évolué pendant plus de 30 ans dans le groupe MSX International. Précédemment, Xavier Vandame y occupait les fonctions de vice-président des ventes.

 

Comment le groupe Renault rend ses usines plus efficientes grâce à l’IA

 

Dans son nouveau poste, Xavier Vandame aura pour mission d'élaborer la stratégie de revenus du groupe, de renforcer les partenariats avec les clients et de saisir de nouvelles opportunités de croissance.

