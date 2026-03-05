Menu
TomTom : Harold Goddijn cède les rênes à Mike Schoofs

Publié le 5 mars 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Le groupe néerlandais annonce un changement majeur dans sa gouvernance. Le cofondateur et directeur général de TomTom, Harold Goddijn, se retirera le 16 avril 2026. Il sera remplacé par Mike Schoofs, l'actuel directeur du revenu.
Mike Schoofs va remplacer Harold Goddijn à la tête de TomTom. ©TomTom

Un vent de changement souffle sur Amsterdam. Le directeur général de TomTom, Harold Goddijn, a été annoncé sur le départ. Celui qui compte parmi les cofondateurs de l'équipementier spécialisé dans les technologies de cartographie et de navigation va quitter ses fonctions le 16 avril 2026.

 

Il continuera toutefois à œuvrer pour le groupe néerlandais. Harold Goddijn a été nommé pour rejoindre le conseil de surveillance. "Nous avons bâti une entreprise fondée sur des technologies de pointe, des relations solides avec nos clients et des équipes extraordinaires. Le moment est venu d’ouvrir une nouvelle phase de leadership", s'est-il exprimé par voie de communiqué.

 

La suite s'écrira avec un autre collaborateur du groupe. Harold Goddijn va être remplacé par Mike Schoofs. Entré au service de TomTom en septembre 2005, il a occupé des postes à responsabilité sur plusieurs marchés internationaux et pour plusieurs divisions. Depuis janvier 2023, Mike Schoofs assumait le rôle de directeur du revenu.

 

Aides à la conduite : utiles, mais trop chères et mal expliquées

 

À ce titre, il a structuré et dirigé l’organisation commerciale et des ventes à l’échelle mondiale, entériné des accords stratégiques et construit des relations clients durables dans des segments clés : l’automobile, les entreprises et les éditeurs de plateformes. "Ma priorité sera d’assurer une exécution rigoureuse de notre stratégie, de développer nos activités dans l’automobile et l’entreprise, et de créer de la valeur durable pour nos clients et nos actionnaires", a expliqué le futur directeur général.

 

L'autre changement notable présenté par TomTom concerne Alain De Taeye. Son mandat en tant que membre du directoire prendra également fin. Dès lors, le nouveau directoire sera composé de deux membres, à savoir le directeur général, Mike Schoofs, et le directeur financier, Taco Titulaer.

