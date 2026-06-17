Starwash change de main

Fondée à Houlgate (Calvados) en 1964 par Claude Huché, Starwash a d’abord fabriqué des réservoirs de carburant avant de se spécialiser dans les portiques de lavage. Sous l’impulsion de la famille Huché, l’entreprise normande a évolué sur plusieurs décennies tout en préservant un fort ancrage régional.

Dirigée depuis plus de 20 ans par Jérôme Huché, représentant de la troisième génération familiale, Starwash a connu une croissance régulière, portée par son savoir-faire industriel et la qualité de ses équipements.

Spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de stations de lavage haute pression 100 % françaises (la création de la marque Starwash remontant à 1994), l’entreprise s’adresse principalement à des exploitants indépendants et à la grande distribution.

Son modèle intégré, reposant sur son site industriel d’Houlgate, lui permet de maîtriser l’ensemble de sa chaîne de valeur. Fort de 23 collaborateurs, Starwash compte plus de 430 stations installées. Sa spécificité : le lavage sans contact, issu d’un système de buses rotatives à haute pression. En ce sens, le portique de lavage automatique PowerJet, lancé en 2003, a connu sa toute dernière évolution en 2025, sous le nom de PowerJet V6.

Un duo d’entrepreneurs normands prêts à relever le défi

Cette opération marque une nouvelle étape dans l’histoire de l’entreprise normande. Tous deux originaires de la région, Vincent et Marine Porquet se présentent comme des entrepreneurs chevronnés dans la mesure où ils ont créé et développé plusieurs projets, dont Fizzer à Dives-sur-Mer (14), une application de cartes postales personnalisées qui a conquis plus de 2,1 millions d'utilisateurs, revendue au groupe Clairefontaine après plusieurs années de croissance.

Désireux de s’inscrire dans un projet de long terme, ils ont fait le choix de reprendre une entreprise industrielle solidement implantée dans leur région d’origine. La reprise de Starwash s’est imposée naturellement, portée par la qualité de l’entreprise, son positionnement de niche et les liens de proximité avec la famille Huché.

Jérôme Huché le confirme : "Depuis la volonté de cession de l’entreprise à la sortie d’Equip Auto fin octobre 2025, nous avons eu plusieurs offres de reprise, et non des moindres, mais mon épouse et moi-même avons fait un choix du cœur au-delà d’avoir fait un choix financier, indique-t-il. En effet, le couple repreneur avec lequel nous entretenons des liens d’amitié demeure à Houlgate, à proximité de notre site de production. Un dîner a fait le reste !".

Une opportunité effectivement saisie par Vincent et Marine Porquet. "En reprenant Starwash, nous souhaitons nous inscrire dans la continuité du travail et des valeurs de la famille Huché, tout en accélérant sur le volet commercial et la structuration de l’entreprise, expliquent les nouveaux repreneurs. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur NCI, dont la proximité et l’implication humaine à nos côtés sont de vraies forces pour mener à bien cette nouvelle étape".

Une nouvelle phase de croissance accompagnée par NCI

Porté par les nouveaux actionnaires, le projet vise à ouvrir une phase fondée sur une stratégie de croissance organique. Celle-ci repose notamment sur le renforcement des équipes commerciales et de management, une politique soutenue de marketing et l’élargissement du maillage territorial à l’échelle nationale afin d’accompagner la montée en puissance de l’entreprise sur son marché.

Cette dynamique doit permettre à Starwash de consolider ses positions auprès de ses clients historiques tout en développant de nouveaux relais de croissance.

Pour NCI, qui réalise par cette opération le troisième investissement de son fonds Reprendre & Développer 6 (RD6), l’un des objectifs est de renforcer la stratégie RSE autour de l’optimisation de la consommation d’eau et de la performance des équipements.

Une voie d’actualité qui ne manquera pas de retenir l’attention de Jérôme Huché, dans la mesure où il demeure actionnaire de l’entreprise.