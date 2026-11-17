Richard de Cabrol est aux manettes du Grand Prix ACF Autotech, véritable institution dans le paysage français de l'innovation. Cette dixième édition s'organise alors que l'industrie de la mobilité se met de plus en plus au service de la défense du pays. Un contexte qui pourrait donner une couleur spéciale aux dossiers de candidatures.

Richard de Cabrol co-organise la dixième édition du Grand Prix ACF. ©Le Journal de l'Automobile

Le Journal de l'Automobile : Dans quelle ambiance s'ouvre cette dixième édition du Grand Prix ACF Autotech ?

Richard de Cabrol : Il y a encore un véritable engouement de l'écosystème pour le concours. Pour preuve, la liste des partenaires premium du Grand Prix ACF n'a pas changé depuis 2023. Je préciserais d'ailleurs que seules deux sociétés ont quitté l'aventure depuis que nous avons créé ce rendez-vous annuel en 2018. Une stabilité dont nous pouvons nous satisfaire dans le contexte économique de l'industrie automobile européenne.

J.A. : Quel est leur regard sur cette rencontre dédiée à l'innovation ?

RdC : Nos partenaires sont de plus en plus exigeants. Ils réclament un retour sur investissement. Ces grands groupes industriels attendent de nous une identification de start-up dont les innovations peuvent se transformer rapidement en produit commercial dans leur portefeuille ou en partenaire pour améliorer leurs technologies actuelles. Cette exigence a le don de rendre le concours toujours plus qualitatif.

En dix éditions, nous avons récompensé 52 start-up et seules six d'entre elles ont été déclarées en liquidation judiciaire

J.A. : À quels types de dossiers vous attendez-vous cette année ? Les récents rapprochements entre des industriels et le ministère de la Défense donneront-ils une teinte particulière à cette édition ?

RdC : Je crois qu'il y a maintenant plusieurs années que le sujet de la défense existe au Grand Prix ACF. Il suffit d'observer les spécificités de certains des derniers finalistes, voire de lauréats, pour comprendre que l'enjeu de souveraineté plane. Ce n'est désormais plus un tabou, voilà ce qui a changé. La défense devient un critère positif d'innovation et d'investissement.

J.A. : À deux semaines de la fin des candidatures, où en êtes-vous de la collecte des dossiers ?

RdC : À ce jour (le 16 novembre 2026, ndlr), nous cumulons une trentaine de candidatures. Nous sommes très agréablement surpris de la dynamique. Cependant, il faut souligner une surabondance de start-up étrangères. J'appelle les sociétés françaises à se réveiller pour faire valoir leurs idées.

J.A. : Comment l'expliquez-vous ?

RdC : D'abord, il semble que l'intelligence artificielle a créé un effet d'aubaine. Les interfaces listent notre concours parmi les opportunités de gain de visibilité. J'en veux pour preuve que deux start-up sud-coréennes se sont inscrites alors qu'aucune communication n'avait été faite sur la mise en ligne, trois jours auparavant de la nouvelle plateforme de candidature. Ensuite, malheureusement, les entreprises traversent une période difficile. Nos envois d'e-mails ont révélé qu'une centaine de noms de domaine ont été désactivés.

J.A. : Après dix éditions, quel bilan tirez-vous du parcours des lauréats ?

RdC : En dix éditions, nous avons récompensé 52 start-up et seules six d'entre elles ont été déclarées en liquidation judiciaire. Le jury a donc fait peu d'erreurs, mais l'écosystème a eu raison de projets à fort potentiel… Six échecs pour tant de grands succès avec une rentabilité à la clé, c'est finalement assez peu. Des entreprises comme Clem' et son service d'autopartage, Chargemap pour les bornes de recharge, Hiflow acquise par Crédit Agricole, CarJager et sa plateforme de voitures de collection, ou encore Tallano Technologies et ses solutions de dépollution de l'air, sont autant de fiertés à garder en tête.

J.A. : Des succès et des déceptions donc… Que faut-il corriger à l'avenir ?

RdC : Les années passent, les entreprises se structurent mais il reste une obsession profonde chez les grands groupes en général : il faut à tout prix faire rentrer la techno des startups dans leurs produits. Les startups ne sont pas une ressource, c'est avant tout une opportunité de diversification. Il conviendrait que les groupes fassent entrer dans le process le marketing intelligence. La collaboration avec les startups revient à allier le meilleur des deux mondes. Aux groupes la commercialisation et la puissance financière, aux startups l'agilité et l'innovation. Que la startup devienne un nouveau produit que le groupe sera en mesure de proposer à des clients extérieurs. Que l'intégration à un produit existant soit la cerise sur le gâteau quand les planètes s'alignent. C'est l'innovation à la Google, à nous de l'appliquer. Ce n'est pas un problème de méthode mais plutôt de moyens.