Olivier Delaplace intègre La Fabrik à ID

Publié le 14 janvier 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Après plus de sept années passées au service de Bee2Link, Olivier Delaplace va poursuivre sa carrière chez un autre éditeur de solutions digitales pour la distribution automobile. La Fabrik à ID, filiale du groupe Kroely, l'a embauché en tant que responsable du développement.

Olivier Delaplace rejoint la Fabrik à ID. ©DR (Image modifiée par IA)

Olivier Delaplace change de maison. Il vient de s'engager dans La Fabrik à ID. Le désormais ex-responsable grands comptes de Bee2Link poursuivra sa carrière en qualité de responsable du développement de cet autre éditeur de solutions digitales pour la distribution automobile. Olivier Delaplace a passé plus de sept ans au sein de Bee2Link. Il profite d'une fine expertise dans le registre des DMS et des outils digitaux plus globalement, acquise depuis plus de vingt-cinq ans. En effet, il a commencé son parcours chez ADP Dealer Services en 1999 comme spécialiste du CRM. Il a ensuite, en 2008, basculé chez I'Car Systems où il a travaillé pendant une décennie. Sa prise de fonction chez La Fabrik à ID a eu lieu au début du mois de janvier 2026. Dans l'entreprise cofondée et dirigée par Vivien Limacher, Olivier Delaplace aura pour mission de trouver des débouchés pour le catalogue de prestations. Bee2Link prépare la révolution logicielle de la distribution automobile Pour mémoire, la filiale du groupe Kroely propose un ensemble de services en ligne pour piloter l'intégralité des activités de commerce et de location automobiles. À ce jour, plus de la moitié du réseau des concessions Mercedes en France opère avec des outils de La Fabrik à ID, dont ID Park, la solution de gestion de stock de véhicules.

