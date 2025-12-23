Le Journal de l'Automobile vous souhaite de joyeuses fêtes
Publié le 23 décembre 2025
Chers lecteurs, toute l’équipe du Journal de l’Automobile, du Journal de la Rechange et de la Réparation, du Journal des Flottes, du Journal du Poids Lourd et du Journal du Pneumatique vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
Après une année riche en actualités, mouvements et rebondissements dans le secteur automobile, notre newsletter quotidienne fait une pause.
Mais durant cette période de congés, vous retrouverez bien sûr sur nos sites les faits marquants de l'année qui vient de s'écouler. La rédaction reste en veille.
Et si vous souhaitez profiter des fêtes pour faire un joli cadeau à vos collaborateurs, à vos proches ou à vous-même, abonnez-vous à l'une (ou plusieurs) de nos newsletters et/ou à nos magazines. Merci à tous pour votre soutien !
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 2 janvier 2026 pour une reprise sur les chapeaux de roues, avec un premier bilan du marché automobile 2025. Ne manquez pas non plus le retour de nos newsletters quotidiennes dès le lundi 5 janvier 2026. À bientôt !
