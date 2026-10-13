Le groupe familial Lokemaan 1754 reprend Weinmann Technologies

Le groupe familial Lokemaan 1754 vient d'officialiser le rachat de Weinmann Technologies, réalisé en juin 2026.

Le spécialiste des cabines de peinture et de l'optimisation des ateliers de carrosserie reste ainsi entre les mains d'une famille entretenant sa fibre industrielle. En effet, elle est codirigée par Louis-Mattéo Creplet et son père Frédéric Creplet.

Ce dernier copréside notamment le Club ETI Grand Est. Il dirige aussi une entreprise spécialisée dans la performance énergétique et les métiers de l'eau. Tandis que son fils sort tout juste du double cursus de l'école Polytechnique et de HEC. Leur groupe familial s'est donné pour mission de reprendre et de développer des entreprises industrielles françaises, avec une vision de long terme. L'acquisition de Weinmann Technologies, réalisée en juin 2026, s'inscrit dans cette stratégie.

"Cette reprise a été menée en parallèle de mon année en master X-HEC Entrepreneurs, parcours Reprise, et de mon immersion chez Tupperware, au sein du groupe Revive", raconte Louis-Mattéo Creplet.

Ce jeune codirigeant de 22 ans avait déjà eu l'occasion de créer deux entreprises lors d'un séjour professionnel au Canada. De retour en France, l'homme de 22 ans s'est mis en quête d'une entreprise à reprendre, avec une préférence pour l'Alsace, sa région d'origine.

Quatre axes de développement

Avec son père, ils recherchaient une PME positionnée sur une niche technologique à forte valeur ajoutée. Ensemble, ils veulent la transformer et optimiser l'organisation existante, sans détruire ce qui fait sa valeur.

Précisément, l'expertise de Weinmann Technologies dans les cabines de peinture et l'optimisation des ateliers de carrosserie répondait à ces critères. L'entreprise offre ainsi au repreneur une base industrielle solide sur laquelle s'appuyer pour poursuivre son développement.

Lokemaan 1754 a déjà présenté ses quatre priorités pour Weinmann Technologies. L'entreprise doit d'abord conserver sa position de référence haut de gamme sur le marché automobile, tout en élargissant ses débouchés vers de nouveaux secteurs. Ses nouveaux dirigeants souhaitent notamment développer l'activité sur les marchés industriels et de la défense. Cette diversification doit permettre à Weinmann Technologies de valoriser son savoir-faire au-delà de la carrosserie automobile.

L'export constitue un autre axe de croissance, avec une priorité donnée aux marchés voisins, notamment en Suisse et au Benelux. Enfin, la famille Creplet entend doubler la taille du service après-vente. Son objectif est de développer ses interventions à J+1 partout en France, quel que soit l'équipement concerné et la localisation du client. Une feuille de route ambitieuse dont il sera intéressant de suivre la mise en œuvre.