Le contrôle technique porté par le vieillissement du parc

Publié le 5 février 2026

Par Christophe Jaussaud
3 min de lecture
Durant l'année 2025, 27,6 millions de véhicules ont été contrôlés avec un taux de contre-visites qui est resté stable à 19,4 %. Un nombre de passages en augmentation qui doit beaucoup au vieillissement du parc et aux véhicules d'occasion.
Dekra contrôle technique 2025 en France
Le nombre de contrôles techniques a augmenté d'un million de visites en 2025. ©Dekra

À cause, notamment, du vieillissement du parc automobile français, le nombre de contrôles techniques a augmenté de plus d'un million en 2025. Les différents réseaux ont ainsi contrôlé 27,6 millions de véhicules.

 

Lors de ces contrôles, obligatoires pour les voitures de plus de 4 ans, puis tous les deux ans, ainsi que pour les reventes, le taux de refus – qui impose une contre-visite – est resté stable à 19,4 %, a précisé Karine Bonnet, directrice générale de la branche française de Dekra.

 

Le parc automobile français a eu du mal à se renouveler en 2025

 

Au niveau national, Dekra citait les données communiquées aux réseaux de contrôles par l'Organisme technique central, qui chapeaute le secteur. L'enseigne a réalisé 6,2 millions de contrôles de voitures en France, près d'un quart du total.

 

Les principales défaillances (quatre en moyenne) concernaient les feux, les pneus, les fumées (émissions polluantes des diesel), l'usure des plaquettes de freins et les problèmes de frein à main.

 

Deux-roues et VSP : 1,2 million de contrôles

 

2025 était aussi la première année pleine pour le contrôle des deux-roues, obligatoire depuis avril 2024, avec mi-2025 l'ajout du contrôle du niveau sonore.

 

Le contrôle technique traque désormais les airbags Takata

 

Au total 1,2 million de contrôles de deux-roues et de voitures sans permis ont été réalisés l'an dernier en France, dont 260 000 par Dekra. Ils portaient aux trois quarts sur des motos, de 15 ans en moyenne.

 

Le taux de refus des deux-roues était de 16 %, dont 3,2 % pour bruit excessif. Autres défaillances fréquentes : les pneus, les émissions, les plaques et les amortisseurs.

 

Un parc roulant de 12,3 ans en moyenne

 

Le 1er mars 2026 entrera en vigueur un nouveau point de contrôle : la vitesse maximale, mesurée par céléromètre. L'occasion de vérifier si les moins de 50 cm3, bridés par la loi à 45 km/h, n'ont pas été illégalement débridés.

 

Pour les voitures, la hausse des contrôles reflète le vieillissement du parc, relève le cabinet AAA Data : fin décembre 2025, le nombre de voitures en circulation s'élevait à 42,5 millions, de 12,3 ans en moyenne contre 11,9 ans fin 2024, et même 14 ans dans les départements ruraux.

 

Le gazole reste prépondérant (47 %), suivi de l'essence (40 %), contre 9 % de voitures hybrides et 3 % d'électriques.

 

La hausse des contrôles s'explique aussi par la vigueur des ventes d'occasion : 5,4 millions (+0,8 %) en 2025, proche des records historiques. (avec AFP)

