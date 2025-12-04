Le contrôle technique annuel retoqué par les ministres des Transports de l'UE

Publié le 4 décembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Proposé par la Commission européenne en avril 2025, le contrôle technique annuel pour les véhicules de plus de dix ans a été rejeté par les ministres des transports des états membres. En revanche, ils ont accepté des mesures plus strictes sur les émissions et les particules.

Le contrôle technique pour les véhicules de plus de dix ans a été rejeté par les ministres des Transports européens. ©Dekra

La Commission européenne avait proposé un contrôle technique annuel pour les véhicules de plus de dix ans. Une mesure contestée que les ministres des Transports des vingt-sept pays de l'Union ont refusée. Actuellement, ces véhicules sont soumis dans l'UE à un contrôle obligatoire tous les deux ans, et certains pays, comme la France et l'Allemagne, imposent même cette règle aux voitures de plus de quatre ans. Airbags Takata : contre-visite obligatoire à partir de 2026 Pour renforcer la sécurité routière et la lutte contre la pollution automobile, Bruxelles avait proposé en avril de passer à un système de contrôle annuel obligatoire, dans le cadre de la révision de règles datant de 2014. Mais les ministres des Transports, réunis à Bruxelles, se sont opposés à cette mesure, défendant le maintien du système actuel (soit un contrôle tous les deux ans), notamment pour ne pas "imposer des frais supplémentaires aux propriétaires de véhicules", selon un communiqué. Le contrôle des émissions renforcé Ils ont en revanche approuvé en partie d'autres propositions de l'exécutif européen, comme le déploiement de nouvelles méthodes pour contrôler les émissions d'oxyde d'azote et de particules fines, et des dispositions contre le trucage des compteurs kilométriques. Ces décisions n'ont pas force de loi. Elles nécessitent l'accord du Parlement européen, qui n'a pas encore adopté sa position sur les propositions de la Commission. En cas de désaccord entre les 27 et les eurodéputés, ils devront négocier pour trouver un compromis. Selon l'exécutif européen, quelque 19 800 personnes ont été tuées dans des accidents sur les routes du Vieux Continent l'an dernier. (avec AFP)

