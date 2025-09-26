Menu
Airbags Takata : contre-visite obligatoire à partir de 2026

Publié le 26 septembre 2025

Par Florent Le Marquis
2 min de lecture
Le ministère des Transports veut instaurer, à partir du 1er janvier 2026, une mesure rendant systématique la contre-visite lors du contrôle technique d'un véhicule équipé d'un airbag Takata défectueux.
1,7 million de véhicules sont concernés par les rappels. ©Adobestock
1,7 million de véhicules sont concernés par les rappels. ©Adobestock

C'était attendu depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel : le ministère des Transports a annoncé que les véhicules encore équipés des airbags Takata défectueux qui se présenteront au contrôle technique à partir du 1er janvier 2026 devraient être automatiquement soumis à une contre-visite.

 

1,7 million de véhicules concernés

 

En France, 1,7 million de véhicules de toutes marques sont concernés par un rappel "stop drive", qui implique de ne plus circuler avant le remplacement – gratuit – des airbags. Cette mesure "vise, dans le cadre des rappels d'airbags Takata, à s'assurer de la réparation effective des véhicules concernés à l'occasion du contrôle technique", a souligné le ministère.

 

Quand elle sera en vigueur, un véhicule encore équipé d'un airbag Takata qui se présentera au contrôle technique recevra un avis impliquant une immobilisation dans l'attente du changement du matériel défectueux. Un moyen notamment d'éviter que des véhicules dangereux se retrouvent sur le marché de l'occasion.

 

Airbag Takata : l'été sous pression des concessionnaires

 

En janvier 2025, le métier contrôle technique avait déjà été appelé à la rescousse pour participer à la campagne de rappel de véhicules équipés d'airbags Takata défectueux. Mais les véhicules concernés et leurs propriétaires restent parfois difficiles à identifier, notamment en raison des carences du fichier des immatriculations (SIV). (Avec AFP)

