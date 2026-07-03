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L’argus fait son grand retour en kiosque dès le 4 juillet 2026

Publié le 3 juillet 2026

Par Robin Schmidt
2 min de lecture
Après six ans d’absence, L’argus sera à nouveau disponible dans les kiosques à partir du 4 juillet 2026, avec un numéro spécial "Guide d’achat de voitures neuves". Au programme : de nombreux sujets pratiques, un dossier complet sur le Mondial de l’Auto, ainsi que la cote officielle de plus de 10 000 modèles commercialisés entre 2018 et 2025.
Le magazine L'argus sera de nouveau distribué en kiosque après six ans d'absence. ©L'argus

C’est une annonce qui devrait ravir les lecteurs de presse automobile. À partir du 4 juillet 2026, le journal L’argus fera son grand retour en kiosque. Une première depuis six ans ! Pour l’occasion, la rédaction a préparé un numéro spécial de 180 pages, un "Guide d’achat de voitures neuves", destiné à accompagner les futurs acheteurs dans leur choix en répondant à leurs questions.

 

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"Choisir sa future voiture neuve a rarement été aussi difficile qu’en 2026. Alors que le marché est en plein bouleversement, la rédaction de L’argus a pensé ce journal comme un outil au service des automobilistes, afin de les aider à s’y retrouver", a déclaré Franck Boittiaux, son rédacteur en chef.

 

Le guide propose donc une sélection de 72 véhicules neufs, qui sont tous passés entre les mains des journalistes essayeurs de la rédaction de L’argus. L’ensemble des modèles présents dans ce numéro a ainsi été classé dans les sept catégories les plus représentatives du marché français, allant des voitures à moins de 20 000 euros aux grands SUV sept places.

 

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Le retour du journal en kiosque s’accompagne également de la Cote Argus officielle pour plus de 10 000 modèles commercialisés entre 2018 et 2025. En complément, les lecteurs pourront aussi retrouver un guide complet de l’édition 2026 du Mondial de l’Auto de Paris, comprenant, entre autres, la liste des constructeurs présents, les nouveautés attendues, ainsi que les informations pratiques du salon.

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