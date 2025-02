Voici une idée de cadeau à offrir à un passionné d’automobile

La 72e édition de L’Année Automobile est disponible. Cet ouvrage incontournable, rédigé sous la coordination de Sylvain Reisser, relate tous les faits marquants du secteur de l’année 2024-2025, en abordant trois thématiques : l’industrie, le sport et la culture. Si vous cherchez une idée de cadeau à offrir à un passionné d’automobile, ce livre peut être la bonne !

La 72e édition de "L'Année Automobile" est disponible aux éditions Sophia pour 69 euros. ©DR

Passion, engagement, surprise. Telles sont les émotions que L’Année Automobile aspire à transmettre depuis 1952 à travers l’analyse et le décryptage de tous les événements marquants d’une année. La 72e édition de cet ouvrage incontournable est enfin disponible aux éditions Sophia pour 69 euros.

Pour cette rétrospective 2024-2025, L’Année Automobile passe donc en revue tous les temps forts de l’année écoulée, via trois thématiques : l’industrie, le sport et la culture. Dans cet ouvrage, vous pourrez donc retrouver un panorama des principales nouveautés, un regard personnel sur les concepts cars, des réflexions sur les tendances du design, une analyse pertinente de la saison sportive, ainsi qu’un regard original sur le rôle culturel de l’automobile et la célébration des grands anniversaires.

Rédigée sous la coordination de Sylvain Reisser, rédacteur en chef adjoint automobile au Figaro, L’Année Automobile 2024/2025 fait appel à un éventail de compétences élargies, avec les meilleurs spécialistes internationaux, tels que des journalistes automobiles de L’Équipe, du Figaro automobile, du Monde ou encore d'Autosport… Un cadeau idéal pour les lecteurs passionnés d’automobiles !