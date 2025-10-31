La pilote Doriane Pin élue Femme de l'Année 2025

Doriane Pin, pilote de course automobile, a été élue Femme de l'Année 2025 par le jury de l'association Wave Les Elles de l’Auto. À seulement 21 ans, la Française brille déjà sur les circuits et pourrait être couronnée championne de F1 Academy lors du Grand Prix de Las Vegas, les 21 et 22 novembre prochains.

Tout juste sacrée Femme de l'Année 2025, Doriane Pin tentera d'empocher le titre de la F1 Academy lors du Grand Prix de Las Vegas, les 21 et 22 novembre prochains. ©DR

Pour la première fois de l’histoire de cette récompense, une pilote de course automobile reçoit le titre de Femme de l’Année.

Les membres du jury de l'association Wave Les Elles de l’Auto, composé de journalistes automobiles, ont en effet décidé de récompenser Doriane Pin. À seulement 21 ans, elle devient ainsi la plus jeune femme à remporter le prix.

Doriane Pin court en F1 Academy, le championnat de monoplaces réservé aux femmes de moins de 25 ans. Actuellement en tête du classement, la jeune pilote française disputera, les 21 et 22 novembre prochains, les deux dernières courses de la saison sur le circuit de Las Vegas, aux États-Unis, où elle tentera d’empocher le titre.

"Malgré son jeune âge, Doriane Pin semble avoir déjà vécu mille vies automobiles. Sa réussite précoce dans un milieu traditionnellement masculin, ainsi que l’espoir qu’elle représente pour toutes les femmes, jeunes ou moins jeunes, qui rêvent de piloter ou de se lancer dans cette filière d’avenir qu’est l’automobile, ont suffi au jury de journalistes réunis par Wave Les Elles de l’Auto pour l’élire Femme de l’année 2025", peut-on lire dans le communiqué de l’association.

Son trophée "Femme de l’Année 2025" lui sera donc remis le 6 novembre 2025 à 19h, au Pavillon Royal (Paris 16e). La remise du prix clôturera les 17èmes rencontres annuelles de l’association Wave Les Elles de l’Auto, une journée dédiée à l'emploi des femmes dans le secteur.

Doriane Pin, l'étoile montante qui vise la Formule 1

Dès l’âge de sept ans, Doriane Pin émet le souhait de piloter. Son papa est organisateur d’événements de karting mais son jeune âge et sa petite taille l’obligent à patienter jusqu’à ses neuf ans pour participer à des épreuves. À l’âge de 15 ans, elle décroche le titre de championne de France féminine de karting et ensuite tout s’enchaîne.

Détectée par la fédération internationale de l’automobile (FIA), Doriane Pin se classe deuxième en 2020 de la sélection "Girls on Track", un programme destiné à inciter les jeunes filles à se lancer en sport automobile, mis en place, à l’époque, par Michèle Mouton, vice-championne du monde des rallyes en 1982.

Puis elle fait ses vrais débuts en compétition automobile en 2021, dans le giron des Iron Dames, une équipe de course composée d’un équipage 100 % féminin, engagée dans différentes disciplines mixtes du sport automobile. Et enfin, depuis l’année dernière, Doriane Pin fait partie du Junior Team de l’écurie Mercedes de Formule 1.

Capable de passer du volant d’une GT à celui d’un prototype des 24 heures du Mans ou d’une monoplace, celle que l’on surnomme "Pocket Rocket" (fusée de poche) impressionne.

Et au-delà de son palmarès déjà remarquable, les observateurs saluent son indéniable talent, sa maturité exceptionnelle, son travail acharné, sa facilité d’adaptation et sa détermination.

Doriane Pin est aujourd’hui considérée comme l’espoir féminin du sport automobile français et avoue souhaiter inspirer et donner envie aux jeunes filles de se lancer dans ce sport encore trop masculin, bien que mixte.

Elle a donc pour ambition de gravir les derniers échelons (la Formule 3 et la Formule 2) qui la séparent de la Formule 1, son objectif suprême.