Stella Li, élue personnalité automobile mondiale de l'année

La vice-présidente exécutive de BYD est la lauréate de ce prestigieux prix. Stella Li est la première femme à le remporter. Il s'agit également du premier titre mondial décerné à un constructeur chinois.

Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD, a été nommée personnalité automobile mondiale 2025. ©BYD

Le jury du World Car of the Year a récompensé les performances de BYD en nommant Stella Li, vice-présidente exécutive du constructeur chinois, personnalité mondiale de l'automobile de l'année.

Ce prix est décerné dans le cadre des World Car Awards qui en sont à leur 21e année d'existence. Il est attribué aux personnes qui ont apporté une contribution significative à l'industrie automobile au cours de l'année civile écoulée. Le comité des prix établit une liste restreinte de candidats, puis les jurés, 96 journalistes automobiles de 30 pays, votent pour le lauréat.

Une première pour BYD

Cette récompense inaugure deux premières fois de l'histoire du concours. C'est en effet la première fois qu'une femme remporte le titre de personnalité mondiale de l'automobile de l'année et c'est également le premier prix automobile mondial remporté par un constructeur chinois.

Cette récompense met en avant les excellents résultats de BYD qui a enregistré, en 2024, une année record avec la production du dix millionième véhicule en novembre dernier.

Dans le détail, outre le succès des ventes en Chine, le constructeur a gagné des parts de marché sur de nouveaux marchés tels que le Brésil et le Mexique, et s'est activement développé en Europe. L'entreprise emploie aujourd'hui plus de 900 000 personnes dans le monde, dont plus de 110 000 dans sa division de recherche et développement.

110 000 ingénieurs !

Stella Li a réagi à ce prix en déclarant : "Je suis incroyablement honorée de recevoir ce prix prestigieux. Il est le fruit du travail des 110 000 ingénieurs en recherche et développement de BYD, qui continuent à nous fournir les dernières avancées technologiques qui se reflètent dans nos véhicules électriques et dans la technologie Super Hybrid DM-i (hybride rechargeable)".

De son côté, Jens Meiners, président des World Car Awards, a déclaré : "Stella Li a impressionné le jury des World Car Awards par son travail exceptionnel en tant que figure clé de la croissance mondiale continue de BYD. Sa vision et son dynamisme ont permis à BYD de devenir en peu de temps un acteur majeur sur la scène automobile, et son influence se fait sentir non seulement au sein de BYD, mais aussi dans l'ensemble de l'industrie automobile".

Les World Car Awards, qui décerneront le prix de la Voiture mondiale de l'année en avril prochain lors du salon de New York, ont également présélectionné la Seagull, une berline électrique du segment B, dans la catégorie World Urban Car of the Year (Voiture urbaine mondiale de l'année).

Dans la catégorie personnalité mondiale de l'automobile de l'année 2025, les trois finalistes étaient, par ordre alphabétique : Ralph Gilles, directeur de la création chez Stellantis, Simon Humphries, directeur de marque chez Toyota, et Stella Li. En 2024, le lauréat était Adrian Newey, directeur de la technologie chez Red Bull Racing.