La Centrale a impulsé une réflexion sur le futur de la distribution automobile

Pour sa première édition, Impulsion, l'évènement à visée prospective organisé par le groupe La Centrale, a réussi le pari d'attirer une centaine de distributeurs automobiles. L'infomédiaire souhaitait leur permettre de mener des réflexions autour de l'intelligence artificielle et de l'innovation en général. Une seconde édition devrait se tenir en 2026.

Philippe Chainieux, le président de La Centrale, a ouvert la conférence Impulsion. ©Le Journal de l'Automobile

L'émotion des fans était palpable lorsque Raphaël Ibañez a pris la parole. Le directeur général de l'équipe de France de rugby venait expliquer comment l'analyse pointue des données a permis de transformer la gestion des effectifs. Une intervention réalisée dans le cadre de la première édition d'Impulsion, un évènement dédié à l'innovation dans le commerce automobile, organisé par La Centrale, le 2 avril 2025, à Paris.

Dans la salle du terminal 7 de la porte de Versailles, une centaine de figures de la distribution de véhicules neufs et surtout de voitures d'occasion, mais aussi des partenaires technologiques, écoutaient les paroles de l'ancien rugbyman. Avant lui, plusieurs experts conviés par La Centrale avaient défilé sur la scène aménagée par l'informédiaire spécialisé dans la diffusion d'annonces de voitures d'occasion.

L'après-midi avait commencé avec une présentation de Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et stratégies d’entreprise de l'Ifop, qui a trait au rapport des Français à la consommation automobile. Le contenu de ce rapport sera publié prochainement dans nos colonnes, mais les distributeurs auront retenu que les voitures d'occasion, notamment récentes, deviennent une alternative au neuf de plus en plus envisagée.

L'évolution de la chaîne de valeur

La suite se déroulait avec le cabinet McKinsey, représenté par Thomas Morel. Le directeur associé partageait des projections relatives à la transition énergétique. Outre le fait d'expliquer que l'Europe devrait être le marché le plus électrifié en 2035 avec environ 85 % de pénétration des VE dans les immatriculations, contre 79 % en Chine et jusqu'à 67 % aux États-Unis (dans le scénario ambitieux), Thomas Morel s'est attardé sur l'évolution de la chaîne de valeur.

Dans un environnement plus électrifié, en 2035, la vente de voitures neuves et de pièces de rechange générera 30 % des dépenses du consommateur tirées par le constructeur. Les autres 70 % proviendront des services, dont ceux de recharge (28 % de ce sous-total), de la revente d'occasion (30 %) ou encore de l'après-vente (14 %).

Le cœur du sujet "data" a été abordé tour à tour par Jean-Roch Piat, ancien président de BCAuto Europe, et Pierre Houlès, directeur général de Renault Digital et directeur technologique de Mobilize. Le premier expliquant comment l'information de masse permet d'optimiser les transactions de voitures d'occasion à l'échelle européenne. Le second abordant la question de la transformation digitale du constructeur.

Un moment de réflexion globale qui a été salué par les participants. Plusieurs concessionnaires ont reconnu avoir besoin de ce type de rencontres pour poser les bonnes questions et faire mûrir leur projet d'utilisation de l'intelligence artificielle. Et d'inspiration ils ont été nourris lorsque Marc Simoncini, le multi-entrepreneur français, a partagé son expérience avec eux au cours de la conférence.