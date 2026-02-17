Gérard Molines élu à l’unanimité président régional de Mobilians PACA

Élu à l’unanimité lors de l’assemblée générale régionale organisée au Circuit Paul Ricard, Gérard Molines succède à Patrick Chatrieux à la présidence de Mobilians Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Gérard Molines est élu à l’unanimité président régional de Mobilians Provence-Alpes-Côte d’Azur. ©Mobilians

Réunis le 12 février 2026 au Circuit Paul Ricard, les adhérents de Mobilians Provence-Alpes-Côte d’Azur ont élu à l’unanimité Gérard Molines à la présidence régionale de l’organisation. Il succède à Patrick Chatrieux, en poste depuis 2017, pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

À la tête d’un garage familial fondé il y a quarante ans au Tignet, dans les Alpes-Maritimes, Gérard Molines s’est engagé de longue date dans la représentation des entreprises de la filière.

Il a notamment présidé le Groupement des agents Peugeot au niveau national de 1999 à 2007. Il s’est également investi au sein des réseaux consulaires, à la CCI Nice-Côte d’Azur, ainsi que dans le tissu interprofessionnel à travers l’Upe06. Depuis deux mandats, il occupait la présidence départementale de Mobilians dans les Alpes-Maritimes.

L’emploi-formation au cœur de la mandature

Pour son mandat régional, Gérard Molines place l’emploi et la formation au centre de ses priorités. Il entend renforcer les coopérations avec les partenaires de la branche, l’ANFA, Mobipolis, les centres de formation et les lycées professionnels, ainsi qu’avec les services publics de l’emploi.

Autre axe stratégique : la défense des spécificités des métiers des services de l’automobile et de la mobilité auprès des pouvoirs publics. Le nouveau président souhaite notamment œuvrer à la définition d’un cadre fiscal économiquement viable pour les entreprises de la branche.

Enfin, il prévoit de mettre l’accent sur les enjeux liés aux nouvelles mobilités et à l’évolution des usages, dans un contexte de transformation rapide du secteur.

Une équipe renouvelée

Pour conduire son programme, Gérard Molines s’appuiera sur Patrick Escudier, président des Bouches-du-Rhône, réélu vice-président régional, ainsi que sur Pascal Bongiovanni, président du Vaucluse, reconduit dans ses fonctions de trésorier régional.

Il pourra également compter sur l’appui des présidents départementaux et sur une équipe de près de cinquante représentants des différents métiers. La gouvernance sera renouvelée en mars à l’occasion des assemblées générales départementales. L’organisation régionale s’appuie par ailleurs sur une équipe de six collaborateurs.

À l’issue de son élection, Gérard Molines a déclaré : "C’est un immense honneur et une fierté d’avoir été élu à l’unanimité par mes pairs à la présidence régionale de Mobilians. Je tiens à saluer chaleureusement l’engagement de mon prédécesseur Patrick Chatrieux, engagé depuis 22 ans dans notre organisation, ainsi que Francis Bartholomé, président national, pour sa confiance et son implication."