François-Xavier Lammens s'engage chez Coyote

Du monde du financement à celui des services de la connectivité automobile, François-Xavier Lammens vient de changer d'univers professionnel. L'ancien directeur de l'agence digitale de CGI Finance a été nommé, le 15 juin 2026, directeur du développement de Coyote.

Dans ses nouvelles attributions, François-Xavier Lammens sera en lien direct avec Wilfried Bloyet, le directeur commercial du groupe. Sa mission consistera alors à piloter l'activité sur les grands comptes et à générer de la croissance sur les nouveaux marchés.

Titulaire d'un master 2 en marketing et commerce, la nouvelle recrue de Coyote fait valoir une connaissance du monde de la distribution automobile. Avant de côtoyer les concessionnaires en sa qualité de directeur de l'agence digitale, François-Xavier Lammens a travaillé pour une référence comme le groupe Gueudet.

Le poste qu'occupe François-Xavier Lammens n'existait pas auparavant. Ce qui prouve qu'après plus de vingt ans de service, Coyote continue de faire évoluer son organigramme pour adapter sa structure aux nouveautés du catalogue et à la composition de sa clientèle, constituée de groupes de distribution, de constructeurs, de gestionnaires de flotte et de conducteurs particuliers.