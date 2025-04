Coyote lance une nouvelle marque dédiée aux professionnels

Pour fêter son vingtième anniversaire, le groupe Coyote annonce le lancement d’une nouvelle marque à destination des professionnels. Baptisée Coyote Business Services, elle intègre différents services allant de la gestion de flotte à la récupération après-vol.

Coyote Business Services propose une gamme extrêmement large de services à destination des gestionnaires de flottes. ©Coyote

Créé en 2005, Coyote est devenu en quelques années le leader européen des services connectés d’aide aux conducteurs. Pour renforcer son engagement auprès des entreprises et des professionnels, le groupe français annonce le lancement de sa marque Coyote Business Services.

Cette annonce s’inscrit dans la continuité d’une stratégie de diversification réussie et du rachat intégral de sa filiale Ubiwan, dont Coyote était devenu actionnaire majoritaire en novembre 2022. Ubiwan offrait alors une solution technologique visant à répondre aux besoins des entreprises détenant des flottes de matériels BTP et agricoles et des poids lourds.

Avec cette nouvelle marque BtoB, Coyote sera donc en mesure de proposer l’ensemble de sa plateforme de services et ses datas aux flottes professionnelles. Les services du groupe sont par ailleurs déjà utilisés par plus de 3 500 entreprises comme Renault, Kiloutou ou encore Eiffage.

"Notre ambition est de multiplier par cinq le chiffre d’affaires de nos activités portées par Coyote Business Services sur les quatre prochaines années, en nous positionnant au cœur des besoins des entreprises. La marque BtoB du groupe conjugue expertise technologique et solutions sur mesure à forte valeur ajoutée. Une agilité qui nous rend capables de nous adapter pour répondre aux objectifs quotidiens de nos clients et partenaires, qu’ils soient gestionnaires de flottes ou décideurs à l’échelle européenne", confie Benoît Lambert, directeur général de Coyote.

Une gamme complète de services

Coyote Business Services intègre donc une gamme extrêmement large de services, conçue pour simplifier la vie des entreprises et maximiser leur performance. Le premier, Coyote Fleet, regroupe des outils pour suivre et optimiser en temps réel des flottes de véhicules et des parcs de matériel, permettant une maîtrise totale des activités et une meilleure rentabilité.

Par ailleurs, les entreprises peuvent également accompagner leurs employés avec la solution d’aide à la conduite Coyote Drive, qui permet aux conducteurs de recevoir des alertes en temps réel pour garantir leur sécurité et leur sérénité face aux aléas de la route.

La marque propose en parallèle un autre service dédié à la récupération après-vol. Grâce à un traceur ultraperformant et à l’intervention d’une équipe de détectives 24 h/24, 7 j/7, Coyote Secure assure la localisation et la récupération rapide des véhicules volés en partenariat avec les forces de l’ordre.

De son côté, Coyote Secure & Track est une solution qui, à travers un traceur, permet d’assurer le suivi d’un parc ou d’une flotte de véhicules ou d’engins, tout en assurant la récupération après-vol de ces véhicules et des équipements. Déployée en début d’année 2025, elle rencontre déjà un franc succès auprès des responsables de flottes automobiles et de parcs de matériel.

Enfin, l’offre Coyote Data transforme quant à elle les données collectées en informations stratégiques et fiables. Elle contribue dès lors à soutenir les prises de décision des gestionnaires de flottes et à anticiper les évolutions de la mobilité et de l’activité des entreprises.

"Chez Coyote Business Services, nous affirmons que la technologie n’a de valeur que lorsqu’elle est pensée pour les utilisateurs. Nous travaillons main dans la main avec nos clients pour comprendre leurs enjeux métiers et leurs besoins spécifiques. De cette collaboration naissent des solutions innovantes. Nos différents services intègrent les toutes meilleures technologies et sont basés sur des données fiables et exploitables, qui nous permettent d’atteindre des objectifs concrets : une gestion plus efficace, une optimisation des ressources et un retour sur investissement rapide et mesurable", ajoute David Babin, directeur de Coyote Business Services.