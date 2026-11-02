Contrôle technique : SGS étend son emprise sur le marché

SGS vient d'annoncer l'acquisition de ProTechnologies, société spécialisée dans les services aux centres de contrôle technique indépendants. Cette opération permet au groupe de diversifier son activité sur un marché français où il occupe déjà la première place.

Avec Auto Sécurité et Sécuritest, SGS revendique en effet près de 2 000 centres sur le territoire. Il complète désormais son portefeuille avec Mon Contrôle Technique, l'enseigne développée par ProTechnologies, qui rassemble 550 établissements.

Ce rachat doit permettre à SGS de proposer des services aux exploitants sans leur demander de rejoindre ses enseignes historiques. "Concrètement, nous complétons notre offre. Mon Contrôle Technique devient, à côté d'Auto Sécurité et Securitest, la troisième identité de SGS, dédiée aux centres qui font le choix de ne pas être rattachés à un réseau", explique Antoine Talagrand, business manager de la division Transport de SGS.

Le contrôle technique indépendant, un marché convoité

Cette stratégie du groupe SGS répond à une réalité du marché : malgré le poids des grands réseaux, les centres indépendants conservent une place significative dans le paysage français.

D'après les statistiques de l'Utac-OTC, 1 289 établissements de contrôle technique VL sur 6 784 fonctionnaient hors réseau à la fin de 2025, soit 19 % du total. Leur nombre a progressé de 53 unités par rapport à l'année précédente.

Dans le contrôle technique des poids lourds, les indépendants occupent une place encore plus importante. Ils représentent 171 centres sur les 398 agréés en France, soit près de 43 % du marché en nombre de sites.

Pour SGS, cette acquisition constitue donc un moyen de développer son activité auprès de professionnels voulant conserver leur autonomie. Elle lui permet également d'étendre son offre dans le contrôle technique des véhicules industriels, un marché sur lequel ProTechnologies est déjà actif.

ProTechnologies conserve sa direction

Fondée en 1993, ProTechnologies accompagne les contrôleurs techniques dans leurs projets de création de centres et leur gestion quotidienne. Son champ d'intervention couvre aussi bien les voitures particulières, les véhicules motorisés de catégorie L et les poids lourds.

Malgré son intégration au groupe suisse, l'entreprise conserve son équipe dirigeante. Thomas Bozon reste directeur général de la société, désormais rattachée à la division Transport de SGS. Le nouvel actionnaire affirme également vouloir préserver le fonctionnement de Mon Contrôle Technique et l'autonomie des établissements accompagnés.

"Rejoindre SGS est une très bonne nouvelle pour les centres de Mon Contrôle Technique : ils s'appuient désormais sur la solidité d'un grand groupe, sans rien perdre de leur indépendance", indique Hervé Bozon, président de ProTechnologies.

L'opération soulève néanmoins la question de la place laissée aux acteurs indépendants dans un secteur où les grands groupes poursuivent leur consolidation. En associant ses deux réseaux historiques aux 550 sites accompagnés par ProTechnologies, SGS étend son périmètre à quelque 2 550 centres.