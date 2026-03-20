Charge France nomme Didier Liautaud à sa présidence

Charge France change de présidence. L’association des opérateurs de bornes de recharge nomme Didier Liautaud, directeur général France d’Engie Vianeo, à la présidence. Il succède ainsi à Aurélien de Meaux, directeur général et fondateur d’Electra, un an après la création de l’organisation. En parallèle, Charge France annonce une réorganisation de son conseil d’administration.

Ainsi, Didier Liautaud (directeur général d’Engie Vianeo France) est nommé président. Aurélien de Meaux (directeur général et fondateur d’Electra) et Jean Baryla (secrétaire général de Fastned) deviennent respectivement vice-présidents. Matthieu Dischamps (directeur général France de PowerDot) est nommé secrétaire général, tandis qu’Adrien Simonnet (directeur développement international d’Allego) est nommé trésorier.

Pour son prochain mandat d’un an, Charge France souhaite rester un interlocuteur de référence en matière de recharge dans l’Hexagone. L’association espère pérenniser les dispositifs de soutien à la recharge en confirmant l’Incitation à la réduction de l’intensité carbone des carburants (IRICC) et en garantissant la stabilité réglementaire du marché de la recharge. Charge France espère aussi renforcer et élargir les aides à l’achat de VE, mais également pour les poids lourds. Enfin, l’organisation, désormais présidée par Didier Liautaud, espère lutter contre les vols de câbles.

Quatre milliards d’investissement d’ici 2030

"Dans un pays comme la France, qui sait produire à échelle nationale une électricité stable et décarbonée, la mobilité électrique est un vecteur fondamental de souveraineté. Développer cette technologie, qui ne cesse de s’améliorer, c’est se prémunir contre la volatilité des prix des énergies fossiles importées, déclare Didier Liautaud, président de Charge France et directeur général d’Engie Vianeo France. Les opérateurs des réseaux de recharge servent cette dynamique en continuant à déployer ce qui est déjà l’un des maillages les plus denses d’Europe".

Les membres de l’association comptent investir quatre milliards d’euros d’ici 2030 pour densifier le réseau de recharge dans l’Hexagone. Charge France annonce également qu’une dizaine de nouveaux membres a rejoint l’organisation.

"Charge France a prouvé en 2025 sa dynamique et a su fédérer les acteurs de la recharge autour de leurs priorités communes : une augmentation du nombre de véhicules électriques et un environnement réglementaire stable pour assurer la prévisibilité des investissements", se réjouit Aurélien de Meaux, vice-président de Charge France et directeur général d’Electra.

L’association rappelle que la France figure à la troisième place des réseaux de recharge les plus denses d’Europe. Actuellement, plus de 190 000 points de recharge sont ouverts au public pour deux millions de véhicules, ce qui représente un point de charge pour dix VE. En 2025, 30 000 nouveaux points de charge ont été installés et 330 000 voitures électriques ont été immatriculées.