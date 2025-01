Batteries des voitures électriques : une longévité prouvée par Dekra

Selon une étude réalisée par Dekra, les batteries des véhicules électriques conservent une excellente durabilité, même après plusieurs années et des kilométrages élevés. Pour mesurer au mieux leur capacité, le groupe lance d'ailleurs un test innovant qui évalue l'état de santé des accumulateurs en seulement 15 minutes.

Dekra propose de nouvelles solutions pour mesurer l'état de santé des batteries de véhicules électriques et offrir ainsi de nouvelles garanties sur le marché de la seconde main. ©Dekra

Les craintes autour de l’usure prématurée des batteries des modèles électriques ne semblent pas toujours fondées. C’est ce que démontre une étude réalisée par Dekra, spécialiste de l'inspection automobile. En analysant une flotte de taxis "zéro émission" opérant à Munich, le groupe allemand a mené pas moins de 25 000 tests pour évaluer l’état de santé des batteries (SOH).

Parmi les véhicules étudiés, six Jaguar I-Pace en service depuis 2018 ont parcouru entre 180 000 et 260 000 kilomètres. Les résultats sont prometteurs : les batteries affichent encore un état de santé compris entre 95 % et 97 %. "Nous rechargeons les véhicules environ une fois et demie par jour, souvent jusqu’à leur pleine capacité, et les résultats restent très positifs", explique Gregor Beiner, directeur de MTZ, la société munichoise exploitant cette flotte de taxis électriques.

Le SOH des batteries, un enjeu majeur pour le marché de l’occasion

L’une des principales réticences à l’achat d’un véhicule électrique d’occasion concerne l’usure supposée des batteries. "De nombreuses personnes transposent leur expérience avec les batteries de smartphone, par exemple, dans le domaine de la mobilité électrique. Cette perception est erronée. Nos tests montrent que les batteries de traction conservent leur performance, même après des kilométrages importants", souligne Christoph Nolte, vice-président exécutif chez Dekra.

Cependant, certains éléments comme le style de conduite, la météo ou les habitudes de recharge peuvent influencer le vieillissement des accumulateurs. L’évaluation précise de leur état s’avère donc indispensable pour estimer la valeur des voitures "zéro émission" sur le marché de l’occasion.

Un test rapide et précis pour rassurer les acheteurs

Pour répondre à ce besoin, Dekra propose un test breveté capable de déterminer l’état de santé d’une batterie en seulement 15 minutes. Le processus repose sur un court essai d’accélération de 50 à 100 mètres, combiné à des données de référence collectées en conditions réelles.

"Notre méthode offre une évaluation rapide et fiable, sans équivalent sur le marché. C’est une solution essentielle pour rassurer acheteurs, vendeurs et professionnels de l’automobile", précise Christoph Nolte.

Aujourd’hui disponible dans plusieurs pays, ce test couvre environ 130 modèles de véhicules électriques. Dekra travaille déjà sur une évolution de ce procédé : une version simplifiée qui évaluera la batterie sans essai de conduite, grâce à un processus de recharge de courte durée. Cette innovation devrait voir le jour en 2025.