Qinomic livre une flotte de véhicules rétrofités à NGE

Qinomic a effectué ses premières livraisons de véhicules utilitaires légers rétrofités à l’entreprise NGE, quatrième groupe de BTP en France. D’autres modèles seront prochainement transformés et livrés dans le cadre de ce partenariat.

Cette première livraison marque le début d’un partenariat structurant entre Qinomic et NGE. ©Qinomic

Quatrième groupe de BTP en France, NGE a choisi le rétrofit pour électrifier une partie de sa flotte. L’entreprise a pour cela signé un partenariat avec Qinomic, le spécialiste du rétrofit de véhicules utilitaires légers. Une première série de livraisons a d’ores et déjà été effectuée au sein des usines du groupe Gruau, à Laval (53), tandis que d’autres suivront prochainement.

"Chez NGE, nous avons à cœur de réduire l’empreinte environnementale de nos activités tout en optimisant nos coûts d’exploitation. Le rétrofit proposé par Qinomic nous permet de prolonger la vie de nos véhicules utilitaires existants en les convertissant à l’électrique, sans sacrifier leur performance sur le terrain. C’est une solution concrète, alignée avec notre stratégie de transition énergétique de notre flotte", souligne Thierry Robert, directeur matériel chez NGE.

L’offre de rétrofit industriel QI-Tech

Ce jalon vient également conforter le partenariat industriel noué entre Qinomic et le groupe Gruau, officialisé en avril dernier. Fort de 135 ans d’expertise dans la transformation de véhicules utilitaires, Gruau met à disposition ses capacités de production et son exigence qualité, pour industrialiser à grande échelle la solution de rétrofit QI-Tech, commercialisée par Qinomic Mobilities, filiale de Qinomic.

Cette dernière comprend plusieurs véhicules utilitaires légers, que sont les Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro et Peugeot Expert, commercialisés à partir de 2016. Tous embarquent une motorisation de 100 kW, ainsi qu’une batterie de 75 kWh d'origine constructeur. Ici, l’autonomie peut atteindre jusqu’à 330 km en cycle mixte WLTP, pour une charge rapide de 20 à 80 % effectuée en 36 minutes.

L’offre de rétrofit industriel QI-Tech intègre en plus une solution clé-en-main, conçue pour répondre aux besoins spécifiques des gestionnaires de flottes. Elle inclut dès lors une garantie de la conversion rétrofit de deux ans, une garantie de la batterie 75 kWh de huit ans ou 160 000 km, et une offre de financement en location longue durée. Les clients de cette solution peuvent également réaliser leur entretien dans le réseau Feu Vert ou celui de Stellantis, et disposer de packs de rénovation, d’équipements et de spécifications adaptés aux besoins de l’entreprise.

"Nous sommes ravis de collaborer avec NGE, dans le cadre de notre partenariat, pour accélérer la décarbonation de leur flotte avec l’offre rétrofit industriel QI-Tech. NGE est l’un de nos premiers grands comptes à bénéficier de cette solution innovante et d’autres viendront nous rejoindre très prochainement", a déclaré Jean-Jacques Serraf, directeur général chez Qinomic Mobilities.