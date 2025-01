NGE renforce sa flotte avec 126 MAN TGE

Quatrième groupe de BTP en France, l’entreprise NGE a récemment fait l’acquisition de 126 MAN TGE, destinés à ses différentes entités en France et en Europe. Équipés des dernières technologies, ces utilitaires auront donc pour objectif d’améliorer les conditions de travail des conducteurs de NGE.

Disponibles en fourgon ou en carrosserie benne, ces 126 MAN TGE ont été fournis par le groupe de distribution Régis Malclès. ©NGE

Habituée à équiper sa flotte de véhicules du constructeur allemand, l’entreprise NGE – pour Nouvelles Générations d’Entrepreneurs – a annoncé avoir réceptionné 126 nouveaux camions MAN TGE. Ces véhicules utilitaires de 126 ch, disponibles en fourgon ou en carrosserie benne, viennent ainsi renforcer la flotte européenne du quatrième groupe de BTP en France. Équipés des nouvelles technologies et des derniers systèmes d’aides à la conduite, les 126 MAN TGE doivent alors permettre d’améliorer les conditions de travail des conducteurs de la société NGE.

Parmi les équipements disponibles, on retrouve donc un volant ergonomique et multifonction, un combiné numérique et personnalisable ou encore un sélecteur de vitesses automatique visant à accroître le confort. En ce qui concerne la sécurité des conducteurs, les MAN TGE sont équipés de nombreux Adas tels que la reconnaissance des panneaux de signalisation, la détection de la fatigue et des angles morts, le contrôle de la pression des pneus, le limiteur de vitesse intelligent, ainsi que l’assistant de freinage d’urgence.

"Nous sommes clients MAN depuis de nombreuses années. MAN a toujours été attentif à nos différents besoins et su nous conseiller, tant en termes de poids lourds que de véhicules utilitaires. Sa réactivité et le service de proximité qu’offre le groupe Régis Malclès nous ont confortés dans notre choix pour cette nouvelle livraison", déclarent Marie-Laure Culot, responsable parc automobile, et Michel Fournier, directeur matériel adjoint chez NGE.

Les nouveaux véhicules utilitaires MAN de NGE ont par ailleurs été livrés et équipés par le groupe de distribution Régis Malclès. "Nous sommes heureux d’avoir pu répondre aux attentes de notre client NGE avec lequel nous collaborons depuis plusieurs années maintenant pour les commandes de véhicules poids lourds et utilitaires. C’est un partenariat construit sur l’échange, la proximité et la confiance", avancent Régis Malclès, président, et Mohamed El Asri, directeur général du distributeur.