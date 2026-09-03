Marché BtoB : quelles voitures électriques tirent leur épingle du jeu ?

Avec 108 190 immatriculations recensées à fin août 2026, les voitures électriques ont vu leurs livraisons bondir de 80,1 % en un an sur les canaux BtoB, atteignant une part de marché de 39,4 %. Grâce, entre autres, à son Scenic E-Tech, Renault reste toujours la marque la plus plébiscitée chez les flottes, devant Peugeot et BMW.

À fin août 2026, les ventes du nouveau BMW iX3, pourtant non écoscoré, dépassent celles de modèles comme la Volkswagen ID.3 ou la Peugeot e-208 sur le marché BtoB. ©BMW

Les livraisons de modèles électriques continuent leur envolée sur le marché des flottes. En août 2026, ce sont en effet un total de 11 085 voitures à batterie qui ont été immatriculées sur les canaux BtoB (loueurs longue durée, sociétés et administrations).

Cette belle performance se traduit par une hausse de 87,3 % des mises à la route de modèles électriques en l’espace d’un an, et par une part de marché de 41,7 % sur ce huitième mois de l’année. L’électrique reste donc l’énergie la plus plébiscitée devant l’hybride, qui représente quant à elle 41,4 % des ventes sur le marché BtoB.

Au cumul depuis le début de l’année 2026, les ventes de voitures électriques ont donc grimpé de 80,1 %, pour atteindre 108 190 exemplaires écoulés, soit 39,4 % du marché des flottes. Un chiffre déjà supérieur à celui comptabilisé pour toute l’année 2025 (107 093) et qui constitue ainsi déjà un record annuel pour le marché des flottes.

Renault en patron

Depuis début 2026, Renault est incontestablement le champion de l’électrique chez les flottes. Avec un total de 23 032 immatriculations de modèles à batterie, le constructeur français termine très loin devant Peugeot (9 469 exemplaires) et BMW (9 172 ex.). Skoda (8 905 ex.) et Tesla (8 649 ex.) complètent le top 5 des marques les plus prisées sur l’électrique en BtoB sur les huit premiers mois de l’année 2026.

Pour ce qui est des modèles les plus vendus, le Renault Scenic E-Tech, qui comptabilise à lui seul 12 221 mises à la route depuis janvier 2026, arrive en tête des immatriculations de voitures électriques chez les flottes. En deuxième position, on retrouve le Tesla Model Y (7 369 ex.) qui devance le Skoda Elroq (3e ; 5 363 ex.).

Au pied du podium viennent ensuite se positionner deux modèles Renault, la R5 E-Tech (4e ; 4 856 ex.) et la Megane E-Tech (5e ; 5 363 ex.). Enfin, les Volkswagen ID.4 (6e ; 4 078 ex.), BMW iX1 (7e ; 3 470 ex.), Ford Explorer (8e ; 3 236 ex.), Peugeot e-3008 (9e ; 2 930 ex.) et Skoda Enyaq (10e ; 2 789 ex.) complètent le top 10 des modèles électriques les plus vendus en BtoB à fin août 2026.

On relève également la présence de la Mercedes-Benz CLA (12e ; 2 546 ex), auréolée du titre de la Voiture de l’année 2026, ainsi que celle du nouveau BMW iX3, pourtant non écoscoré, qui termine à une honorable 13e place (2 297 ex.). Les deux modèles devancent ainsi la Peugeot e-208 (1 621 ex.), qui est reléguée à la vingtième place, alors que la citadine au Lion était pourtant habituée à figurer en haut du tableau.

Top 10 des ventes électriques par marque sur le marché BtoB à fin août 2026

Marques Volumes 1 Renault 23 032 2 Peugeot 9 469 3 BMW 9 172 4 Skoda 8 905 5 Tesla 8 649 6 Volkswagen 7 771 7 Ford 5 757 8 Audi 5 174 9 Mercedes-Benz 5 010 10 Citroën 4 150

Top 20 des ventes de modèles électriques sur le marché BtoB à fin août 2026