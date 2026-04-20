Stellantis : Belchamp accueille un Battery Safety Lab

Le site de développement Stellantis de Sochaux Belchamp bénéficie désormais d’un laboratoire de tests avancés sur les batteries de véhicules électriques. Le Battery Safety Lab se concentre sur deux principaux domaines de sécurité : la propagation thermique et la résistance au feu.

La réglementation européenne impose en effet qu’un pack batterie ne s’enflamme pas dans les 5 minutes qui suivent la détection d’un emballement thermique. Le test comprend un déclenchement volontaire en chauffant excessivement une cellule et, dès que les flammes apparaissent, le pack batterie est immédiatement immergé dans un bassin de sécurité. Environ 50 tests de propagation thermique peuvent être réalisés chaque année.

Un bassin d'immersion de 60 m3

Quant à la résistance au feu, la réglementation impose qu’un pack batterie résiste à une exposition directe puis indirecte au feu pendant plus de 2 minutes. Le laboratoire comprend notamment une plateforme de tests intégrée longue de 40 mètres pour les véhicules complets et les batteries, ainsi qu’un bassin d’immersion dédié de 60 m3 qui stoppe les incendies induits et limite la propagation des fumées.

"Cette installation permettra à Stellantis d’internaliser et de contrôler tous les tests critiques de batteries et véhicules électrifiés", souligne Alain Guibouret, responsable des centres techniques Europe de l’Ouest de Stellantis.

Yvonnick Gazeau