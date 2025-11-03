Mahle pourrait fermer son usine d'Hambach

Publié le 3 novembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

L'équipementier allemand Mahle serait en passe de fermer son usine d'Hambach, en Moselle, qui produit des condenseurs et refroidisseurs de batteries pour véhicules électriques. Le couperet pourrait tomber en 2026 et concerne 186 emplois.

Le siège de Mahle à Stuttgart, en Allemagne. ©Mahle

"Mahle examine la possibilité de fermer l'usine d'Hambach", affirme le groupe dans un communiqué, affirmant que "l'usine est confrontée à des difficultés économiques et à des pertes récurrentes dans un environnement de marché de plus en plus difficile". Des discussions ont débuté avec les syndicats et cela concerne 186 emplois. L'équipementier envisage de cesser progressivement la production à partir du deuxième trimestre 2026 et affirme tenter de "trouver des solutions socialement acceptables" pour les salariés. Mais devant les salariés de l'usine, spécialisée dans la production de condenseurs et de refroidisseurs de batteries pour véhicules électriques, la direction a été bien plus affirmative, ont indiqué à l'AFP des syndicalistes. "Ils nous ont annoncé la fermeture totale de l'entreprise en 2026", a déclaré Manuel Mensch, délégué syndical CFE-CGC. Florent Menegaux, Michelin : "Les règles européennes rendent l’avenir de l’industrie impossible" La direction de Mahle doit présenter son plan social (PSE) aux représentants du personnel à partir de lundi 10 novembre 2025, avec un échelonnement des licenciements tout au long de l'année 2026, a-t-il détaillé. Une vingtaine de salariés resterait au-delà de juin 2026 pour démonter les machines, en vue de vendre le site à un autre groupe, a indiqué Geoffray Roche, délégué syndical CGT. "On appelle aussi les autorités à intervenir dans les négociations et à ne pas laisser les gens en plan, qu'ils nous donnent les garanties. Mahle c'est un gros groupe, 60 000 salariés, ils ont aussi des capacités financières", a-t-il soutenu. (avec AFP)

