L'État va investir dans la mine de lithium située dans l'Allier

Par l'intermédiaire de la Banque des territoires, l'État français participera à hauteur de 50 millions d'euros dans le projet d'exploitation de la mine de lithium située dans le département de l'Allier. Ce site Imerys pourrait démarrer la production à partir de 2030 et ainsi fournir le précieux matériau à environ 700 000 véhicules électriques par an.

L'État français va prendre 30 % de la société qui exploite la mine de lithium située dans l'Allier. ©BMW

Dans le nouveau monde électrique, la batterie est un enjeu stratégique. Et les matériaux qui la composent également. Dans une volonté de souveraineté stratégique, l'État va prendre une participation dans le projet d'exploitation minière de lithium conduit par l'entreprise Imerys dans l'Allier.

L'investissement, qui doit être finalisé dans les prochains mois selon l'entreprise, "s'inscrit au cœur de notre stratégie pour une société décarbonée et souveraine", a déclaré Bercy à l'AFP, se fixant pour objectif de "garantir la souveraineté de la France sur l'ensemble de la chaîne de valeur et donner confiance à toutes les parties prenantes".

Cette source a par ailleurs confirmé à l'AFP que la participation de l'État dans le projet minier s'élevait aux alentours de 30 % du capital, comme indiqué par Les Échos.

Imerys, spécialiste des minerais ayant réalisé 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et qui emploie 12 400 personnes dans le monde, a annoncé que l'investissement de l'État dans sa future mine de lithium, située dans l'Allier, s'élevait à 50 millions d'euros et serait réalisé par la Banque des territoires.

La somme doit permettre "la finalisation de l'étude de faisabilité définitive", prévue début 2027 et requise "avant toute décision finale d'investissement" dans le futur site de production.

Interrogé lors d'un point téléphonique avec les agences de presse, le directeur général Alessandro Dazza a indiqué être "a priori" toujours en recherche d'autres partenaires financiers pour l'exploitation, même si ce sera "à décider avec notre partenaire actuel", l'État. "On a toujours dit qu'on ne peut pas faire tout seul", a rappelé le dirigeant.

Il a précisé qu'être majoritaire dans cette exploitation n'était pour Imerys "pas une condition nécessaire". "On a l'expertise et on fait (ce genre d'activité) tous les jours dans le monde, donc nous espérons être la société qui gère le projet", a dit Alessandro Dazza.

Elle prévoit l'entrée en fonction en 2030 de la mine, qui doit pouvoir "alimenter en lithium environ 700 000 véhicules électriques par an".

Une exploitation critiquée

Pour Bercy, ce projet "illustre" la volonté du gouvernement "de couvrir une partie de nos besoins au niveau national" avec "une mine du XXIe siècle, répondant aux meilleurs standards environnementaux et sociaux, que nous souhaitons encourager partout dans le monde".

"Cette annonce confirme le soutien aveugle de l'État sur ce projet", a de son côté déploré auprès de l'AFP Juliette Renaud, de l'association des Amis de la Terre.

L'État ne suit pas "les problématiques sociales ou environnementales" de l'exploitation minière, "même quand il a une participation", estime-t-elle, réitérant "l'opposition" de l'association "à ce projet gigantesque qui implique de nombreux risques environnementaux".

La France et l'Europe ont longtemps laissé à d'autres le soin d'extraire des minerais essentiels à leur prospérité, mais les tensions géopolitiques poussent les autorités à tenter de relancer l'extraction minière sur place, non sans susciter des oppositions et des inquiétudes sur l'impact social et environnemental.

Les opposants n'hésitent pas à saisir la justice, rallongeant encore le temps déjà long pour rouvrir une mine, estimé entre 10 et 15 ans par les professionnels. (avec AFP)