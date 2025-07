Le pneu européen a perdu du terrain au deuxième trimestre 2025

Selon l'association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc, il s'est écoulé sur le Vieux Continent 51,6 millions d'enveloppes TC4 sur le marché du remplacement. Un résultat en baisse de 4 % sur un an qui vient casser la bonne dynamique entrevue début 2025.

La croissance des ventes enregistrées au premier trimestre 2025 ne s'est pas confirmée au deuxième pour le pneumatique européen. ©AdobeStock_alfa27

Alors qu'une croissance des volumes de 3 % avait été enregistrée lors du premier trimestre 2025, cette bonne dynamique ne s'est pas confirmée au deuxième pour l'industrie continental de la gomme. Selon les derniers chiffres de l'ETRMA, l'association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc, il s'est écoulé 51,6 millions d'enveloppes TC4 sur le marché du remplacement de début avril à fin juin. Un total inférieur de 4 % et deux millions d'unités à celui du deuxième trimestre 2024.

Plus en détails, le segment de l'été pointe en baisse de 9 % et, fait assez rare pour être souligné, le toutes saisons aussi, de l'ordre de -5 %. Seul les ventes de pneus hiver progressent (+9 %). Après six mois, le bilan du marché européen s'élève à 110,3 millions d'unités, soit 1 % de moins qu'au premier semestre 2024. Sur cette période, le pneu été continue de perdre du terrain (-6 %), alors que le toutes saisons et l'hiver se portent bien avec respectivement 5 % et 8 % de croissance.

Le segment poids lourd/bus lui aussi dans le dur

"Les évolutions du deuxième trimestre confirment un environnement économique et géopolitique difficile, qui continue de saper la confiance des marchés et les investissements", commente Adam McCarthy, secrétaire général de l'ETRMA. Ce que confirme les résultats enregistrés sur les autres segment du marché du pneumatique.

Celui des poids lourds et bus n'a ainsi écoulé "que" 2,5 millions d'enveloppes au deuxième trimestre 2025. Un résultat en baisse de 5 % sur un an qui s'inscrit dans la lignée des -4 % enregistrés au premier trimestre. A l'issue du mois de juin, ce segment totalise toujours un retard d'un peu plus de 200 000 unités comparé à 2024, soit 4 % de recul. Toujours au rayon des pneus grande taille, l'agricole peine lui-aussi a relevé la tête avec une décroissance trimestriel de 5 % et autant sur l'ensemble du semestre.

Au final, seul le marché des deux-roues tire son épingle du jeu. Deuxième plus gros segment en Europe, celui-ci a permis d'écouler 2,803 millions d'unités au deuxième trimestre. C'est certes moins que les 7 % de croissance des trois premiers mois de l'année, mais cela permet de conforter le bon bilan annuel qui s'élève désormais à 6,323 millions d'enveloppes (+5 %).