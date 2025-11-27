CATL démarre la construction de sa gigafactory en Espagne

Publié le 27 novembre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Le fabricant de batteries chinois CATL vient d'entamer la construction de la plus grande usine de batteries en Espagne. Financé à hauteur de 4,1 milliards d’euros avec Stellantis, le site devrait lancer sa production début 2026.

CATL a démarré le 26 novembre 2025 la construction de ce qui deviendra la plus grande gigafactory d’Espagne. ©AdobeStock-kittyfly

Tandis que les producteurs européens de batteries rencontrent des difficultés, leurs concurrents chinois poursuivent leur développement. Outre-Pyrénées, CATL a démarré le 26 novembre 2025 la construction de ce qui deviendra la plus grande gigafactory d’Espagne, en partenariat avec Stellantis. Un projet qui représente un investissement total de 4,1 milliards d’euros. L’usine, accolée à celle de Stellantis, sera située à Figueruelas, un village de 1 300 habitants dans la province de Saragosse, et bénéficie de plus de 300 millions d’euros de fonds européens, selon Reuters. Près de 2 000 travailleurs chinois viendront épauler les 3 000 employés espagnols qui seront recrutés et formés ultérieurement. Des techniciens et des managers chinois sont déjà présents sur place, et 2 000 autres sont attendus d’ici la fin de l’année prochaine, selon CATL. CATL, la batterie chinoise qui vaut des milliards "Nous ne connaissons pas cette technologie, ces composants – nous ne les avons jamais fabriqués auparavant. Ils ont des années d’avance sur nous et tout ce que nous pouvons faire, c’est regarder et apprendre", affirme à Reuters David Romeral, directeur général de CAAR Aragon, un réseau d’entreprises automobiles dans la région. Toujours selon l’agence, le gouvernement régional assure travailler à la délivrance des permis de travail pour les salariés chinois. Parallèlement, la région souhaite attirer davantage d’entreprises de batteries en Aragon, dans un contexte où la question du contenu local prend de l’importance dans les débats autour de l’automobile. Comme le précise Reuters, l’approche de CATL en Espagne diffère de celle adoptée sur son autre site européen, à Debrecen en Hongrie – sa plus grande usine sur le continent – où les équipes sont principalement constituées de travailleurs locaux.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet