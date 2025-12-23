Menu
Distribution

WeeCars en route pour racheter Oxylio

Publié le 23 décembre 2025

Par Gredy Raffin
3 min de lecture
D'après nos informations, la franchise montpelliéraine s'avère être la seule candidate en lice pour reprendre Oxylio. Romain Barreau, le fondateur de WeeCars, s'est positionné auprès du tribunal de commerce local pour reprendre les trois éléments constitutifs de l'enseigne de vente de voitures d'occasion.
WeeCars Oxylio
WeeCars veut reprendre le groupe Oxylio dont la marque, le logiciel et le centre de reconditionnement de voitures d'occasion. ©Oxylio

La liste a été révélée et WeeCars est le seul candidat en course. La franchise spécialisée dans les transactions de voitures d'occasion entre particuliers pourrait prochainement faire l'acquisition du groupe Oxylio. Une décision qui appartient désormais au tribunal de commerce de Montpellier.

 

Romain Barreau, le fondateur de WeeCars, a confirmé au Journal de l'Automobile avoir formulé une offre de reprise pour les trois composantes d'Oxylio. "Nous avons découvert que nous sommes les seuls à avoir déposé un dossier, confie Romain Barreau. Le sujet a été pris au sérieux et notre offre consistait à valoriser les actifs. Pas question de payer seulement un euro symbolique".

 

Avec l'accord des autorités compétentes, il deviendrait alors propriétaire de l'enseigne de vente de voitures d'occasion à particulier, de l'outil informatique servant à la gestion des activités commerciales et du centre de reconditionnement, inauguré au printemps 2025. Le fondateur de WeeCars nourrit l'espoir d'obtenir l'aval du tribunal en janvier 2026.

 

Selon sa proposition, la grande majorité des emplois serait préservée. Il y a notamment l'équipe composée d'une dizaine de personnes au centre de reconditionnement. S'il faut en faire, les arbitrages concerneraient davantage le personnel du siège pour cause de doublons et des commerciaux dans les quatre points de vente Oxylio encore opérationnels. Comme l'enseigne n'est pas propriétaire des murs, l'avenir reste flou alors que les baux touchent à leur fin.

 

Matérialiser la théorie de la convergence des métiers

 

Un futur qui est cependant globalement très clair dans la tête de Romain Barreau. Cette hypothétique reprise s'inscrit dans son plan stratégique à long terme. Le fondateur de WeeCars ne manquait pas, récemment, de partager sa vision. Il se dit convaincu par une prochaine convergence des métiers de la distribution de voitures d'occasion.

 

"Compte tenu des coûts financiers, plus aucun distributeur ne peut fonctionner uniquement avec du stock. En face, les spécialistes de la revente par mandat atteignent un plafond de verre s'ils ne diversifient pas leur catalogue. Les deux métiers vont converger et cohabiter sous le même toit", théorise-t-il. En substance, il vise à créer des pôles alliant Oxylio et WeeCars, "deux modèles complémentaires pour les investisseurs".

 

Le centre de reconditionnement, aménagé à Saint-André-de-Sangonis (34), s'étend sur 2 000 m2. Ses abords permettraient à Romain Barreau de stocker des voitures issues de reprises et remises en état avant d'être proposées sur le marché des occasions. Il n'est pas exclu que cette structure soit utilisée comme tremplin de Weecar Negoce, la division de commerce BtoB.

 

Un plan de sauvegarde sans succès

 

Il y a un peu plus d'un an, le 11 octobre 2024, Oxylio avait validé un plan de sauvegarde. Faute de résultats probants, le tribunal avait prononcé, le 19 septembre 2025, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. D'après certaines sources, les pertes mensuelles avoisinaient 150 000 euros pour l'entreprise qui doit faire vivre une cinquantaine de personnes avec moins de 100 voitures d'occasion facturées par mois.

 

WeeCars veut égaler les groupes de distribution

 

Quant à WeeCars, la franchise achève sa quatrième année consécutive de croissance. Romain Barreau rapporte un total de quelque 10 000 ventes par intermédiation, en 2025. Entre les sites opérationnels et ceux à ouvrir, WeeCars s'appuiera bientôt sur un réseau de 60 centres. Il aspire à dépasser la barre de cent franchises et 20 000 transactions annuelles d'ici trois ans.

