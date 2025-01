Franchise : WeeCars veut égaler les groupes de distribution

C'est un nouveau WeeCars qui se prépare. L'enseigne spécialisée dans la vente de voitures d'occasion entre particuliers entend faire évoluer son modèle opérationnel en 2024. "Nous ne vendons pas notre franchise, nous voulons devenir un groupe de distribution", a expliqué Romain Barreau, le fondateur, dans un entretien accordé au Journal de l'Automobile.

Pour concrétiser son ambition, le président de WeeCars met les moyens sur la table. Il projette tout d'abord de multiples ouvertures de succursales. "Avoir des succursales nous permet de prouver notre confiance dans notre modèle. Cela nous permet aussi de tester des concepts à déployer à grande échelle ensuite", appuie Romain Barreau.

De nouvelles succursales

L'enseigne d'origine montpelliéraine vient d'en inaugurer deux, à Aix-en-Provence (13) et Toulouse (31). À fin 2025, WeeCars compte pouvoir s'appuyer sur un maillage "d'une dizaine de sites en France", dont notamment un nouveau point de vente qui servira de siège social par ailleurs.

En effet, Romain Barreau vient de signer l'acquisition, à Saint-Jean-de-Védas (34), du Garage Foucardier. Cet établissement réputé dans la métropole de Montpellier va subir de lourds travaux de transformation. Sur un terrain de 10 000 m2, un bâtiment de 1 300 m2 hébergera les équipes commerciales et administratives. WeeCars entend y vendre 1 200 voitures d'occasion par an.

Un objectif à 30 000 ventes

La franchise de voitures d'occasion a ajouté 23 adresses à sa liste en 2024. Comme il y a eu aussi quelques fermetures, WeeCars opère à l'heure actuelle avec 46 points de représentation en France. Cependant, à en croire le président, les villes de Vannes (56), Calais (62), Limoges (87), Brive-la-Gaillarde (19), Le Mans (72), Villefranche-sur-Saône (69) et Torcy (77) s'ajouteront prochainement au tableau. "Il ne s'agit pas pour autant de nommer des personnes non initiées à l'automobile, car cela ne fonctionne pas", expose-t-il.

WeeCars a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, grâce aux quelque 7 000 transactions, en 2024. L'enseigne vise un volume de 10 000 unités cette année pour un total de 200 000 millions d'euros. "En nous constituant tel un groupe de distribution, insiste Romain Barreau, nous devrions monter à 30 000 reventes de voitures d'occasion par an d'ici la fin de la décennie".

Diversification de l'approvisionnement

Quelle sera la stratégie de WeeCars pour y parvenir ? La diversification. Certains se souviendront que, depuis quelques mois, l'enseigne a constitué un fonds pour couvrir financièrement les reprises des franchisés. Cela a permis, à la fois, de débloquer des négociations et de doter les franchisés d'offres de voitures d'occasion à soumettre aux clients, "comme en concession".

Aussi, à partir de l'été 2024, WeeCars a expérimenté l'utilité d'une centrale d'achat de voitures d'occasion réservée aux franchisés. Le test s'est avéré concluant et la structure va perdurer au profit des points de revente.

Ce qui conduit Romain Barreau à chercher des partenaires avec l'objectif de composer un stock d'une valeur de trois à quatre millions d'euros à l'été 2025. À l'instar de Distinxion, nous allons acheter à l'extérieur. Les concessionnaires, les plateformes de remarketing, les constructeurs et autres acteurs pourront devenir des fournisseurs de voitures d'occasion âgées de 2 à 8 ans", spécule-t-il.

Après avoir fait ses armes avec les mandats, la franchise s'ouvre donc à deux autres formats de négoce. "Cheminer dans ce sens est tout à fait possible. Il est plus compliqué pour quelqu'un qui a vendu des capots toute sa vie de devenir un acteur du mandat", poursuit-il.

Accord national avec Norauto

L'année 2025 marquera l'arrivée de WeeCars à la télévision. Une campagne de publicité a été validée. Cependant, pour jouer dans la cour des groupes de distribution, il faut des services associés.

Outre l'arrivée d'un ancien courtier au poste de directeur du financement automobile, WeeCars a noué un accord national avec Norauto pour traiter tous les sujets après-vente. Un modèle économique inspiré par Vinfast qui s'est aussi associé à Norauto, ou encore par la collaboration entre Aiways et Feu Vert.

"Nous avons fait le choix de Norauto car chacun de nos clients trouvera un site à moins de 15 minutes de chez lui en moyenne", justifie le président. Le contrat prendra effet à compter de janvier 2025. Tous les clients de WeeCars – et ce de manière rétroactive – en bénéficieront dans le cadre de la garantie de conformité ou d'un contrat d'extension lié au financement.

En pratique, WeeCars et Norauto ont défini une procédure standard. Les clients seront pris en charge selon des modalités spécifiques et avantageuses pour eux. Ainsi, après une prise en charge prioritaire dans l'agenda, ils profiteront de tarifs négociés. Romain Barreau conclut alors : "Norauto gagne des entrées atelier et du chiffre d'affaires. Nous gagnons en étendue de prestations".