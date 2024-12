Voitures d'occasion : une année 2024 riche pour les centres de reconditionnement

Tout au long de l'année 2024, les centres de reconditionnement ont alimenté la rubrique des actualités. Entre concrétisations de projets et rachats de structures existantes, les concessionnaires et prestataires spécialisés ont continué d'investir.

Retour sur les temps forts de l'année 2024 dans le secteur du reconditionnement des voitures d'occasion. ©Le Journal de l'Automobile

Stellantis & You s'allie à Alcopa Auction

L'année 2024 a commencé avec une inauguration de grande envergure. Après plusieurs mois de chantier, Stellantis & You, la filiale commerciale du constructeur, et Alcopa Auction ont ouvert un centre de reconditionnement près de Beauvais, dans l'Oise. La société SUSTAINera Car Reconditioning Paris (SCRP) a vocation à prendre en charge tous les véhicules d'occasion en provenance de la plaque francilienne de Stellantis & You et de la maison de ventes aux enchères.

Emil Frey France trouve une solution à Lyon

Dans l'optique de développer son réseau de centres de reconditionnement sur le territoire national, Emil Frey France s'est entendu avec Vulcain. La négociation portait sur VSPA, l'usine détenue par le groupe de distribution lyonnais, à Vénissieux (69). Cela permet alors à CRVO, la filiale dédiée au reconditionnement, de compter un troisième site tricolore.

Gemy double la mise

Une seule usine de reconditionnement ne suffisait pas. Le groupe Gemy a donc choisi la Bretagne pour compléter son maillage et se rapprocher des clients, dont des concessionnaires et des acteurs de la mobilité. Le site aménagé à Plumelin (56) et opérationnel depuis le mois de juin porte le nom d'Autoprepar Bretagne.

Net&Co entre dans la partie

Réputé pour son service de préparation des véhicules, notamment des Tesla neuves à livrer, le groupe Net&Co s'est ouvert au reconditionnement. En investissant dans son fief de Seclin (59), il a pu très rapidement mettre en marche une unité de production qui rayonne sur le nord de la France.

Le groupe GGS innove

Chacun sait que le réseau de distribution de Stellantis a connu des mouvements. Profitant d'une réorganisation de ses points de vente à Alès (30), le groupe GGS, présidé par Olivier Varlez, a pris l'initiative de convertir la concession Opel laissée vacante. Elle devient, en 2024, un centre de reconditionnement et de préparation pour cette partie de la plaque.