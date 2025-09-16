Seat et Cupra changent de main dans le Val-d'Oise

Publié le 16 septembre 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Vauban cède sa concession de Cergy-Pontoise (95), distribuant les marques espagnoles Seat et Cupra, au distributeur ABVV. Cette acquisition permet à ce dernier de créer une première plaque avec les marques du groupe Volkswagen.

Le groupe ABVV a repris la concession Seat et Cupra au groupe Vauban. ©ABVV

Quatre ans après l'ouverture de sa première concession Seat et Cupra à Épinay-sur-Seine (93), le groupe ABVV poursuit son développement avec ces deux marques en reprenant le point de vente de Cergy-Pontoise (95), détenu par le groupe Vauban. Cette acquisition permet ainsi au groupe automobile dirigé par la famille Izikian de constituer une première plaque des marques du groupe Volkswagen. L’activité sera maintenue dans un premier temps au sein du site historique du 17 rue de la Pompe à Cergy. Elle sera ensuite transférée, début 2026, dans de nouveaux locaux, plus spacieux et intégralement aménagés selon les derniers standards des deux marques à Saint-Ouen-l’Aumône (95), rejoignant ainsi le Village Automobile. 250 véhicules neufs En 2024, ce site, qui emploie cinq personnes, a réalisé environ dix millions d'euros de chiffre d'affaires et mis à la route 250 VN et 100 VO. "Ce nouveau projet entre le constructeur Volkswagen Group France et le groupe ABVV souligne la qualité du partenariat qui les unit, ainsi que leur vision commune pour construire l’avenir", a indiqué le groupe automobile. ABVV, qui fêtera l'année prochaine ses cinquante ans, regroupe aujourd’hui 153 collaborateurs répartis sur sept sites et représente, outre les deux marques espagnoles, Volvo, Land Rover, Jaguar, Skoda et Hyundai. En 2024, le groupe a vendu 2 260 véhicules neufs et a réalisé un chiffre d'affaires de 139 millions d'euros (+26,4 %).

