Nouvelle concession Nissan à Vincennes pour le groupe Sofibrie

Le distributeur francilien poursuit son développement avec Nissan. Après des mois de travaux, Sofibrie inaugure le site de Vincennes (94). Cette adresse répond désormais aux nouveaux standards du constructeur japonais.

La nouvelle concession Nissan Cap des Nations à Vincennes (94). ©Sofibrie

Le groupe Sofibrie, partenaire historique de Nissan en Île-de-France, a inauguré le 8 octobre 2025 sa nouvelle concession Nissan Cap des Nations à Vincennes (94), en présence de Guillaume Cartier, chief performance officer de Nissan Motor Co Ltd, et de Richard Tougeron, directeur général de Nissan France.

Reprise en janvier 2025 par le groupe dirigé par Philippe Havard, l’affaire vincennoise a fait l’objet d’une rénovation complète. Situé au 230 rue de Fontenay, le site s’étend désormais sur 1 700 m², dont 380 m² de showroom pouvant accueillir jusqu’à 15 véhicules. L’établissement répond aux derniers standards de la marque japonaise, tant sur le plan architectural que sur celui de l’expérience client.

Un acteur clé du réseau Nissan

Implanté dans l’Est parisien, la Vienne (86) et la Touraine, le distributeur compte aujourd’hui 26 sites multimarques et a écoulé 1 300 Nissan en 2024. Entré dans le réseau en 2001, le distributeur francilien dispose plus précisément de six points de vente aux couleurs de la marque dans le Val-de-Marne (94) à Champigny, Créteil, La Queue-en-Brie et Vincennes et en Seine-et-Marne (77) à Noisiel et Chanteloup-en-Brie, ce qui en fait l’un des partenaires majeurs de Nissan en région parisienne.

"Le groupe Sofibrie est un grand nom de l’automobile, reconnu pour son professionnalisme et la qualité de son service client, a souligné Richard Tougeron. Avec cette nouvelle concession, la marque bénéficie d’une représentation à la hauteur de ses ambitions en Île-de-France."

De nouveaux modèles à venir

Fort de 733 collaborateurs, Sofibrie a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros. "Notre partenariat avec Nissan, initié à Poitiers en 2001, témoigne de notre fidélité et de notre volonté d’accompagner la marque dans sa transition vers la mobilité durable", a déclaré de son côté Philippe Havard, président du groupe Sofibrie.

Depuis le début de l'année, Nissan a immatriculé 19 465 véhicules, en baisse de 10,6 %, avec une gamme qui tournait principalement autour de deux véhicules, le Qashqai (9 030) et le Juke (7 026), qui représentent à eux seuls huit ventes sur dix.

Depuis le lancement de la nouvelle génération d'e-Power sur le Qashqai, Nissan est de nouveau dans une dynamique de renouvellement de sa gamme avec l'arrivée des nouvelles générations de Micra et de Leaf. Elles seront suivies par le Juke électrique et la déclinaison chez Nissan de la future Renault Twingo E-Tech.