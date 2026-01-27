Mobilians s’allie à Hexatrust pour améliorer la cybersécurité de ses adhérents

L’organisation patronale et l'association regroupant les grands acteurs de la cybersécurité française annoncent leur partenariat. Tous les adhérents de Mobilians pourront ainsi bénéficier gratuitement de l'outil de diagnostic de santé numérique HexaDiag.

Mobilians met gratuitement à disposition de ses adhérents la plateforme HexaDiag. ©AdobeStock/Drazen

Face à la montée des vols de données, le secteur automobile prépare ses armes pour se défendre. Mobilians annonce la signature d’une collaboration avec Hexatrust, le groupement de la cybersécurité française. Les deux partenaires comptent protéger toute la chaîne de valeur, des constructeurs aux réparateurs, par le biais d’un "bouclier numérique" concrétisé par un outil d'autodiagnostic. De plus en plus, le numérique s’est immiscé dans la filière des services automobiles et la fragilise face aux menaces de plus en plus nombreuses sur ce terrain.

"La résilience numérique de notre filière ne se décrète pas, elle se construit. Notre responsabilité est de ne laisser personne au bord de la route face aux hackers. Avec Hexatrust, nous faisons le choix d’une réponse souveraine et pragmatique", assure Francis Bartholomé, président de Mobilians.

Une recrudescence de ransomwares et de fraudes

Qu’il s’agisse des distributeurs ou encore des loueurs, ces acteurs traitent quotidiennement des données personnelles ultrasensibles telles que la géolocalisation, les données bancaires ou encore les pièces d’identité. Désormais, avec l’émergence des véhicules connectés définis par logiciel (SDV), les voitures peuvent également être la proie à des dysfonctionnements.

En 2025, les deux partenaires constatent que de nombreux garagistes se retrouvent paralysés par des ransomwares. Ces logiciels bloquent l’accès aux outils de diagnostic électronique et empêchent la restitution des véhicules aux clients. D’autre part, la compromission des boîtes mail facilite les "fraudes au président" ou les faux RIB lors des transactions, ce qui peut occasionner des pertes de trésorerie majeures.

Mise à disposition gratuite d’HexaDiag aux adhérents Mobilians

Pour permettre de protéger ses adhérents face à ces différents inconvénients, Mobilians met ainsi à leur disposition, gratuitement et dès à présent, la plateforme HexaDiag – soit 160 000 sociétés. Cette dernière est fondée sur les référentiels de l’ANSSI et se présente comme un outil d’autodiagnostic permettant à chaque chef d’entreprise de réaliser un bilan de santé numérique en moins d’une quinzaine de minutes.

Lors de l’identification d’une vulnérabilité, les entreprises sont invitées à s’orienter vers des solutions françaises et européennes "de confiance". Ce tiers de confiance peut être trouvé via la plateforme HexaSearch.

"HexaDiag est la première brique de cette reconquête : il permet de cartographier la menace pour mieux y répondre avec l’excellence technologique française", assure Jean-Noël de Galzain, président d’Hexatrust. Au-delà de la mise à disposition de l’outil, le partenariat prévoit également des actions de sensibilisation et de formation, ainsi qu’une veille partagée sur les menaces spécifiques au secteur automobile.