L'influence des grands concessionnaires s'est-elle renforcée sur le VO en 2024 ?

Les concessionnaires majeurs ont accéléré sur le traitement des véhicules d'occasion en 2024. En se fondant sur les données compilées lors de la réalisation du dossier consacré au Top 100 des groupes de distribution, il apparaît que les membres de l'élite ont écoulé un cumul de 1 164 386 unités sur les canaux BtoC et BtoB l'an passé, en hausse par rapport à 2023.

En effet, comparativement aux 100 plus grands concessionnaires recensés en 2023, les membres du Top 100 de l'année dernière ont accru de 3,4 % leur volume de revente sur les deux canaux. Pour mémoire, le marché français des véhicules d'occasion a pris 2,8 % sur la même période, à 6 203 882 transactions de VP et VUL.

Il convient de rappeler que d'une année à l'autre, la liste des membres a quelque peu évolué. À périmètre constant, soit une comparaison avec la liste strictement identique des groupes identifiés en 2024, les volumes de véhicules d'occasion ont même grossi de 4,4 %. Ce qui témoigne d'un renforcement général des distributeurs sur le segment.

Toujours est-il que l'influence des plus grands concessionnaires sur le marché national n'a pas significativement évolué. En 2023, le cumul des membres du Top 100 représentait 18,7 % des échanges comptabilisés dans les pays. Un an après, le club des 100 revendique une pénétration à peine supérieure de 0,1 point à 18,8 %. À périmètre constant, la progression est de 0,3 point.

La croissance vient de la seconde moitié

L'analyse des chiffres révèle par ailleurs que les dix premiers groupes n'ont pas amélioré la performance. En 2024, le top 10 des concessionnaires a sorti 403 427 véhicules d'occasion sur les divers canaux. Ils ont reculé de 1,1 % par rapport à l'exercice précédent. À périmètre constant, ces membres ont grappillé tout juste 0,3 %.

En élargissant aux 20 premiers distributeurs, le total de véhicules d'occasion passe 625 950 unités. Ils ont gagné 0,2 % par rapport aux opérateurs listés en 2023 et autant à périmètre constant. Tout porte à croire que l'évolution enregistrée l'an passé est liée aux résultats des membres plus modestes.

Les statistiques en attestent. À l'échelle des 50 plus grands concessionnaires, le nombre de véhicules d'occasion recommercialisés a crû de 3,3 %, en 2024, à 959 900 unités. La croissance a été de 3,7 % à périmètre constant.

Dans les faits, il s'avère que la dynamique de croissance tient en réalité davantage aux groupes situés dans la seconde moitié du classement. En effet, ces derniers ont empilé 204 489 transactions de véhicules d'occasion sur tous les canaux, augmentant le volume de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Il convient de souligner qu'à périmètre constant, ces 50 groupes ont réalisé un bond de 8 % sur un an.

