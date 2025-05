Les groupes Emil Frey France et Maurin au palmarès des EMVO 2025

La 14e édition des États-Majors du Véhicule d'Occasion a révélé le nom des lauréats 2025. Les groupes Emil Frey France et Maurin, tout comme Toyota, Myauto.fr et Oveo ont défilé sur scène pour recevoir un trophée devant un parterre de professionnels de la vente de voitures d'occasion.

Les groupes Maurin et Emil Frey France, Caudebec Automobiles, Oveo et Toyota sont les lauréats des EMVO 2025. ©BENJI

Les lauréats des États-Majors 2025 sont désormais connus. En ouverture de la conférence plénière du salon qui s'est tenu le 21 mai 2025, à Paris, Le Journal de l'Automobile a remis les trophées aux cinq entreprises qui se sont illustrées dans quatre catégories.

Cinq entreprises car le jury n'a pas su départager deux candidatures concernant le Prix du remarketing VO. Ainsi, Emil Frey France et Caudebec ont partagé le titre. Le groupe de distribution a impressionné le jury avec un outil révolutionnaire destiné à piloter et à mettre à jour instantanément les tarifs de toutes les voitures d'occasion. Un système qui implique la contribution de fournisseurs de données de marché, d'Eleven, un spécialiste de I'IA, et de Tabletcar, le fabricant d'affiches numériques.

Quant à l'agent normand, représenté par son dirigeant Valentin Grain, il a remporté l'adhésion des votants avec, d'une part, son parcours client riche d'expériences et d'accompagnement et, d'autre part, sa plateforme d'échanges ouverte à tous ses confrères. Il témoigne de l'énergie et de l'inventivité dont les agents peuvent faire preuve pour faire du commerce de voitures d'occasion un pilier de leur rentabilité.

Dans la catégorie Innovation BtoB, la société Oveo s'est imposée. Fondée par Stanislas Peycelon, en 2023, elle a bouclé sa première année pleine avec quelque 20 000 véhicules au compteur. Oveo intervient aux côtés des distributeurs. Elle les aide à optimiser le remarketing BtoB des véhicules d'occasion en considérant tous les canaux disponibles. Les prix sont tirés vers le haut et les délais de rotation sont raccourcis. Un outil que le jury a gratifié d'un prix en pleine vague des buy back.

Le retour de Toyota

Deux ans après son sacre, Toyota a retrouvé le podium de la catégorie Animation VO. Le constructeur a su aider son réseau à sortir les véhicules problématiques au printemps 2024 grâce à des campagnes autour de la garantie. Il a peaufiné son parcours d'achat et initier des projets qui visent à rapprocher le VO du VN en termes de gestion des clients. Autant de choses qui ont amené le réseau vers un record de ventes, à plus de 75 200 unités.

Le dernier prix a été attribué sur la base des informations partagées par deux partenaires, Nextlane et MotorK. Le Journal de l'Automobile a pu alors déterminer la concession ayant la meilleure réputation en ligne. Les acheteurs de voitures d'occasion ont attribué une note Google de 4,95/5 au site Renault-Dacia de Chennevières-sur-Marne (94). Un point de vente qui constitue un élément essentiel de la plaque francilienne du groupe Maurin et dont le responsable VN & VO, Carlos da Costa, s'est fait le digne représentant sur scène.