Le Top 50 des distributeurs européens vise 25 % du marché

L’édition 2024 du Top 50 publiée par l’ICDP confirme l’accélération de la consolidation dans la distribution automobile européenne. Portés par des groupes toujours plus puissants, mieux structurés et internationaux, les leaders du secteur gagnent en influence dans un contexte pourtant incertain. À ce rythme, les 50 premiers opérateurs pourraient peser un quart du marché européen d’ici 2030.

Le chiffre d’affaires moyen des 50 premiers groupe européen a atteint 3,4 milliards d’euros, soit +4,1 % sur un an, tiré par la vente de plus de 48 000 véhicules neufs, en hausse de 6,2 % (source ICDP) ©AdobeStock

Après les années de chaos liées aux pénuries post-Covid, 2024 a marqué un retour à une forme de normalité dans la distribution automobile européenne. "Les approvisionnements ont été rétablis, l'activité commerciale est devenue plus prévisible tandis que les marges sont restées relativement élevées", a indiqué en préambule Steve Young, directeur général de l'ICDP, lors de la conférence de presse annuelle sur le classement des 50 premiers distributeurs européens.

"Ce répit est cependant fragile, car plane déjà la menace de nouvelles incertitudes comme les tensions commerciales, notamment liées aux impacts des tarifs douaniers sur les véhicules chinois et à la marche forcée vers l’électrification", a-t-il complété.

Un marché stabilisé… avant de nouvelles turbulences

Les chiffres fournis par ICDP montrent qu'en 2024, la distribution automobile a connu une évolution régulière, portée par la croissance des grands acteurs et une montée en puissance de l’ensemble du Top 50. Le chiffre d’affaires moyen des groupes a atteint 3,4 milliards d’euros, soit +4,1 % sur un an, tiré par la vente de plus de 48 000 véhicules neufs, en hausse de 6,2 %.

La taille moyenne de ces organisations a également progressé : 163 points de vente franchisés, représentant 20 marques en moyenne. Le seuil d’entrée pour intégrer ce classement est désormais de près de 1,5 milliard d’euros, en hausse de 8 %. "L’ajout de marques chinoises explique partiellement cette inflation des portefeuilles, explique Steve Young. Mais, fait plus marquant, le nombre de points de vente croît encore plus vite que le nombre de marques représentées. La présence des grands groupes s’intensifie : plus de sites, plus de territoires, plus de poids face aux constructeurs."

Les groupes français couvrent 21 % du Top 50 européen

L'édition de ce Top 50 compte des groupes issus de 17 pays différents. La France prend la première place (21 % des membres), devant l’Allemagne et le Royaume-Uni. Les groupes nordiques conservent une influence notable, tandis que les acteurs nord-américains renforcent leur présence grâce aux acquisitions britanniques. Mais la carte se mondialise : la Suisse, l’Italie, les États-Unis, la Suède et désormais Dubaï apparaissent également parmi les acheteurs les plus dynamiques.

La part de marché cumulée du Top 50 (EU+EFTA+R.-U.) poursuit sa progression : 15,4 % en 2024, contre 10 % en 2013, date du début de ce type d'enquête. "Notre projection 2030 atteint désormais 19,9 %, contre 18,6 % l’an dernier, mais avec six ans devant nous, la réalité pourrait se rapprocher de 25 %", précise Steve Young.

Un Top 10 qui n'évolue (presque) pas

Dans le détail, le Top 10 compte neuf groupes inchangés, tandis que le Top 50 intègre quatre nouveaux entrants, dont le français Car Lovers, et seulement douze mouvements de plus de cinq places, généralement liés à de grandes acquisitions.

Parmi les évolutions majeures, notons l'arrivée en quatrième position de l'américain Lithia & Driveway (États-Unis) après avoir acquis les britanniques Pendragon (ex-12e) et Jardine (ex-26e), créant un nouveau poids lourd européen.

À la dixième place, le britannique Lookers apparaît désormais sous l’enseigne Global Auto Holdings, nouvelle filiale du canadien Alpha Auto, qui a également racheté le distributeur danois Stellantis K.W. Bruun. De son côté, Inchcape, longtemps membre du Top 10, sort complètement du classement après la cession de l’intégralité de son activité retail britannique à Group 1 Automotive (États-Unis). Inchcape reste un acteur mondial majeur de la distribution, mais ses revenus européens résiduels ne suffisent plus pour intégrer le Top 50.

Emil Frey reste n° 1 incontesté

Dans ce contexte, le Top 3 reste inchangé : le suisse Emil Frey (CA : 18 milliards d'euros) se place sur la première marche du podium. Arrivent ensuite, mais beaucoup plus loin l'américain (10 milliards d'euros) et le suédois Hedin (8 milliards d'euros). Ces trois groupes restent largement devant le reste du classement.

En 2024, ICDP a identifié 49 acquisitions majeures, concernant 1 039 concessions. "Entre début 2022 et septembre 2025, environ 9 % de l’ensemble des points de franchise européens ont changé de propriétaire", souligne Steve Young. Mais ces acquisitions restent principalement sur les marchés locaux. "La majorité des opérations reste domestique : seulement 8 % des transactions 2024 impliquent un acheteur étranger, mais ces acquisitions sont en moyenne beaucoup plus importantes (14 points de vente transférés contre 4 pour les opérations nationales)", souligne Steve Young.

Des distributeurs français en grande forme

Dans ce paysage, la part des groupes français comme des allemands dans le Top 50 progresse de deux points chacun. "D'ailleurs, les acteurs français sont ceux qui ont le plus acheté en 2024", glisse Steve Young. À l’inverse, la part des groupes britanniques recule de quatre points, à 14 %, pénalisée par les acquisitions de groupes nord-américains et par le retrait d’acteurs comme Inchcape. Mais d’un point de vue opérationnel, la lecture diffère : la moitié du Top 10 repose principalement sur des activités au Royaume-Uni, notamment avec Penske via Sytner et Lithia.

Lorsque l'on zoome sur cinq des principaux marchés européens, une image contrastée apparaît. En Allemagne, la concentration semble désormais stabilisée. Aux Pays-Bas, elle recule légèrement après plusieurs années de hausse. Partout ailleurs, les niveaux nationaux restent toutefois supérieurs à la moyenne européenne. Cette dynamique suggère une lecture simple : la hausse paneuropéenne est tirée par les "petits marchés", où la consolidation rattrape rapidement le retard sur les grands.

Retrouvez le classement des 50 premiers distributeurs européens compilé par le cabinet ICDP en cliquant sur le lien suivant : Top 50 distributeurs 2025