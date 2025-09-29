Le groupe Lempereur poursuit son engagement avec le RC Lens

Publié le 29 septembre 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Fidèle au RC Lens depuis 1987, le groupe Lempereur renouvelle son soutien au club artésien. Le distributeur automobile s’affiche désormais sur le maillot des Sang et Or et consolide son statut de partenaire premium jusqu’en 2028.

Le groupe Lempereur a signé jusqu'en 2028 un partenariat avec le club de football RC Lens. ©Groupe Lempereur

Allié fidèle et historique du club de football RC Lens depuis plus de 35 ans, le groupe Lempereur poursuit son partenariat auprès de l'équipe des Sang et Or. Le distributeur devient ainsi le partenaire premium du club jusqu’en 2028, ce qui lui permet d'afficher son nom sur le devant du maillot des joueurs et joueuses. Cette visibilité s’accompagne également d’un podium au pied de la tribune Lepagnot et du sponsoring sur le parking officiel de BollaertDelelis. "En tant qu’entreprise locale, nous sommes particulièrement fiers de renouveler notre partenariat avec le Racing Club de Lens, complète Maxence Lempereur, directeur général du groupe Lempereur, sponsor depuis la création de l'entreprise en 1987. Ce lien, construit dans la durée, illustre notre attachement au sport et aux acteurs qui font vivre et rayonner notre territoire. Nous partageons avec le Racing des valeurs fortes qui nous rassemblent : la passion, l’exigence et l’esprit d’équipe. Comme dans le sport, la réussite dans l’automobile n’est jamais le fruit d’un seul, mais bien d’un collectif uni et engagé [...]." "C’est avec une immense fierté que nous officialisons aujourd’hui la prolongation de notre partenariat avec le Groupe Lempereur, un partenaire historique et fidèle du RC Lens depuis plus de 35 ans [...], a commenté Benjamin Parrot, directeur général du Racing. Il y a entre nos deux institutions une proximité naturelle. Plus qu’un partenariat, c’est une relation d’ADN. Lempereur est un nom qui résonne dans les travées de Bollaert comme un membre de la famille Sang et Or. Il fait partie intégrante du RC Lens [...]." Sur la saison 2024-2025, le club, qui fêtera l'année prochaine ses 120 ans d'existence, a fini 8e au classement de la Coupe de France.

