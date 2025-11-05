Le groupe Cobredia ouvre sa troisième carrosserie

Le distributeur multimarque se lance dans un nouveau projet avec Cobredia Carrosserie. Cette structure équipée de manière inédite dans l'organisation de l'opérateur breton a été créée à proximité de Morlaix (29). Elle s'adresse aux clients particuliers.

La direction de la première Cobedria Carrosserie a été confiée à Xavier Bannier. ©Cobredia

Après Brest (29) et Saint-Brieux (22), le groupe Cobredia a choisi la ville de Sainte-Sève, près de Morlaix (29), pour ouvrir une nouvelle structure de réparation collision. Baptisée sobrement Cobredia Carrosserie, elle confirme sa stratégie de diversification des services chez le distributeur multimarque breton.

Dans sa communication, le groupe Cobredia parle "d'offrir à chacun un service local, réactif et transparent, quelle que soit la marque ou l’origine du véhicule". Pour remplir cette mission, il a investi dans un bâtiment de plusieurs centaines de mètres carrés. Les spécialistes de la carrosserie disposeront de moyens modernes pour répondre aux demandes des clients particuliers.

Équipements dédiés à la qualité et au respect de l'environnement

En effet, les techniciens y opèrent sur des postes de travail sur mesure. Tandis que les deux cabines de peinture de l'atelier sont équipées d’un éclairage à LED pour un obtenir un travail de grande qualité. Elles sont également respectueuses des normes environnementales.

Parallèlement, le système de préparation de produits de peinture est semi-automatisé. Les peintres y gagnent ainsi en rapidité, tout en réduisant le gaspillage. Enfin, ils emploient un système de pulvérisation de peinture à l’azote. Celui-ci réduit la consommation d’énergie, tout en renforçant l'uniformité des travaux de peinture.

La direction de cette nouvelle implantation a été confiée à Xavier Bannier. Ce dernier exerçait déjà précédemment dans les rangs du groupe de distribution, en qualité de responsable qualité peinture. Il dirige désormais un site ultra-moderne, dédié aux véhicules les plus récents des professionnels et particuliers. Son atelier peut ainsi accueillir les VUL, jusqu'aux citadines et aux SUV. Parallèlement, comme d'autres grandes carrosseries de concessionnaires, une partie de ses volumes pourrait aussi être consacrée aux prestations en marque blanche. Il réparerait alors certains véhicules pour des homologues ne disposant pas des mêmes infrastructures.

Parallèlement, d'un point de vue de logique marketing, le groupe pourrait aussi étendre le nom de Cobredia Carrosserie à l'ensemble de ses sites de réparation collision. À ce jour, le concessionnaire multimarque exploite 89 points de vente en Bretagne et en Mayenne. Présidé par François Picard, le groupe a distribué plus de 14 600 voitures neuves en 2024, dont 4 500 Toyota, 2 500 Volkswagen et 1 950 Mercedes. À ce total s'ajoutait également un volume de 18 250 voitures d'occasion, écoulées pour deux tiers auprès des particuliers.