Jean Lain Mobilités : Jérémy Debuisser est nommé directeur du commerce des véhicules neufs

À la suite du départ à la retraite de Gilles Argoud, figure historique du groupe, Jean Lain Mobilités confie la direction du commerce des véhicules neufs à Jérémy Debuisser. Intégré au comité de direction, il aura pour mission de piloter la performance VN dans un marché en pleine transformation.

Jérémy Debuisser vient d'être nommé directeur commerce véhicule neuf chez Jean Lain Mobilités. ©Jean Lain Mobilités

Le groupe Jean Lain Mobilités a nommé Jérémy Debuisser, directeur du commerce de véhicules neufs. Cette nomination intervient à la suite du départ à la retraite de Gilles Argoud, figure historique du groupe, qui aura consacré plus de 35 ans de sa carrière à Jean Lain Mobilités. Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, Jérémy Debuisser intègre le comité de direction du groupe et reportera directement à Sigourney Lain, directrice générale de Jean Lain Mobilités.

Entré en janvier 2025 en tant que directeur de la marque Audi chez Jean Lain Mobilités, il a précédemment occupé des fonctions stratégiques au sein d’un autre groupe de distribution où il pilotait la marque Lexus, ainsi que chez Lexus France, où il a exercé durant près de 14 ans des responsabilités nationales en performance commerciale, vente, après-vente, qualité et stratégie produit. Il a débuté sa carrière chez Mazda France, dans des fonctions marketing et commerciales.

"Cette nomination s’inscrit dans notre volonté de renforcer encore notre exigence commerciale et notre capacité d’exécution sur l’ensemble de nos marques et territoires", souligne Sigourney Lain. "Nous tenons à saluer l’engagement, la loyauté et l’impact durable de Gilles sur l’histoire du groupe, a ajouté Jean-Michel Lain, président du groupe lors du départ de Gilles Argoud. Son empreinte humaine et professionnelle restera profondément ancrée dans notre ADN."

Dans ses nouvelles fonctions, Jérémy Debuisser aura pour mission de piloter la performance commerciale VN du groupe, d'harmoniser les standards business et les pratiques opérationnelles, de renforcer la dynamique collective des équipes commerciales et d'accompagner la création de valeur dans un marché en profonde mutation.

Élu Groupe de l’année 2022 par Le Journal de l’Automobile et groupe Coup de cœur 2022 par Volkswagen Group France, Jean Lain Mobilités figure dans le top 20 des distributeurs français. Il emploie 2 500 collaborateurs, distribue 18 marques et est présent dans neuf départements à travers 120 points de vente. Il a commercialisé en 2025, 21 000 VN et 21 000 VO et réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros.