EMVO 2026 : la course aux trophées est lancée

Publié le 11 février 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

La prochaine édition des États-Majors du véhicule d'occasion (EMVO) se prépare. Le 27 mai 2026, le jury du Journal de l'Automobile mettra en lumière des entreprises dont les initiatives ont permis une évolution du commerce de voitures d'occasion. Les candidats aux trophées ont jusqu'au 27 mars pour déposer un dossier.

Les trophées des EMVO récompensent des initiatives de distributeurs et de constructeurs. ©JA

Qui viendra inscrire le nom de son entreprise au palmarès des États-Majors du véhicule d'occasion (EMVO) ? La réponse sera donnée le 27 mai 2026 à l'Hippodrome de ParisLongchamp. Pour participer à la course aux trophées, les candidats ont la possibilité jusqu'au 27 mars prochain de déposer un dossier de candidature. La démarche est simple, il suffit de se connecter sur le site internet de l'événement et de suivre le parcours qui mène à l'une des trois distinctions. Les distributeurs de voitures d'occasion peuvent prétendre aux Prix de la stratégie BtoB et du remarketing, tandis que les constructeurs automobiles seront récompensés du Prix de l'animation VO. Petit rappel : le Prix de la stratégie BtoB a été pensé pour mettre en avant une initiative qui a permis de maximiser ou d'optimiser les transactions de voitures d'occasion entre professionnels. Elle a été portée par un revendeur avec ou sans le soutien d'un partenaire extérieur. Le Prix du remarketing suit une logique similaire, à ceci près que la finalité relève du commerce BtoC. Emil Frey France et Maurin au palmarès des EMVO 2025 Pour ce qui concerne le Prix de l'animation VO, le dossier du constructeur doit refléter des mesures engagées en faveur de son réseau de concessionnaires. Le trophée a ainsi toujours permis une mise en avant des labels dédiés aux voitures d'occasion les plus innovants et sains pour les adhérents. L'an passé, Oveo, le groupe Emil Frey France, MyAuto.fr et Toyota avaient triomphé. Le choix des lauréats est acté par un jury de professionnels du marché des voitures d'occasion et de consultants en optimisation des activités. Le Journal de l'Automobile les réunira en avril 2026 pour délibérer.

