Debard Automobiles va ouvrir un nouveau point de vente près d'Angoulême

L'enseigne de voitures d'occasion a obtenu l'autorisation de lancer la construction d'une nouvelle agence à Champniers, près d'Angoulême (17). Éric Debard, le fondateur du groupe éponyme, poursuit son plan d'expansion qui prévoit d'autres ouvertures de sites en propre.

Le groupe Debard Automobiles ne ralentit pas son rythme d'expansion territoriale. ©Debard Automobiles

Il y aura bien un bâtiment aux couleurs de Debard Automobiles, près d'Angoulême (17). Le distributeur indépendant de voitures d'occasion a reçu l'autorisation, de la part de la mairie de Champniers, de lancer les travaux. Un chantier qui devrait s'ouvrir dès le mois de septembre 2025, selon les informations de nos confrères de Charentes-Libre.

Éric Debard, le président, a mis la main sur une parcelle de 2,4 hectares. Il va y faire aménager une surface de vente, un espace de préparation esthétique et un atelier de réparation. Il a évoqué un stock de 300 à 400 offres, dont des voitures d'occasion et d'autres estampillées 0 km, que les commerciaux devraient commencer à présenter à compter de la fin du premier semestre 2026.

Atteindre 23 agences dans un peu plus d'un an

Son arrivée dans le parc des Montagnes est accueillie avec un certain scepticisme par les patrons des enseignes présentes dans cette zone d'activité commerciale. La puissance de feu du groupe Debard pourrait perturber un équilibre fragile, dans un environnement où les clients se raréfient. Pour mémoire, Éric Debard écoule approximativement 1 000 voitures en moyenne par an par emplacement.

À ce jour, Debard Automobiles compte 16 agences. Sur un modèle similaire à celui d'Angoulême, l'entreprise vient d'ouvrir des sites à Poitiers (86), à Brive (19) et à Limoges (87). L'investisseur, dont l'aventure a commencé à Albi (81), se montre des plus ambitieux et entend exploiter un maillage de 23 lieux de vente d'ici fin 2026.