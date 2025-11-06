Chloé et Cédric Bernard prennent les rênes du groupe familial

Cent quatre ans après sa création, le groupe Bernard est désormais dirigé par la quatrième génération. Chloé prend la direction générale, tandis que son frère Cédric assure la vice-présidence, aux côtés de leur père Jean-Patrice qui se retirera progressivement.

Chloé et Cédric Bernard deviennent respectivement directrice générale et vice-président du groupe Bernard. ©Groupe Bernard

Le groupe Bernard, qui a fêté son siècle d'existence en 2021, ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec l’arrivée de la quatrième génération à sa direction. Déjà engagés depuis plusieurs années au sein de l'opérateur, Chloé Bernard est nommée directrice générale, succédant à Gilles Messier, et Cédric Bernard est nommé vice-président. Ils sont appelés à succéder à leur père, Jean-Patrice Bernard, à la présidence.

Cette évolution constitue une étape importante pour le distributeur et confirme un modèle de gouvernance clair et éprouvé, dissociant depuis plus de dix ans les rôles de président et de directeur général.

Quatrième génération

"Transmettre une entreprise familiale, ce n’est pas seulement céder des responsabilités, c’est confier une histoire, des valeurs et une ambition, a souligné Jean-Patrice Bernard, président du groupe éponyme. Je suis fier de voir Chloé et Cédric incarner cette quatrième génération. Ils ont su faire leurs preuves et portent ensemble l’équilibre entre fidélité à nos racines et ouverture vers l’avenir. Je suis convaincu qu’ils sauront écrire une nouvelle page de développement et de transformation pour le groupe, en perpétuant l’esprit entrepreneurial qui nous anime depuis 1921."

"Chaque génération a marqué l’histoire du groupe : Alfred Bernard l'a fondé, Pierre Bernard l'a diversifié, Jean-Patrice Bernard l'a accéléré. Ce passage de relais n’est pas seulement une continuité, c’est un engagement : inscrire le groupe dans la durée et l’adapter aux enjeux contemporains", a de son côté indiqué Cédric Bernard.

Direction financière

Née en 1988, Chloé Bernard est diplômée de Neoma Business School à Rouen, certifiée en corporate finance par HEC Paris et en leadership excellence par la Harvard Business School. Elle a rejoint l’entreprise familiale en 2019, d’abord à la direction financière, prenant rapidement des responsabilités élargies dans la gestion du groupe, jusqu’à sa nomination à la direction générale aux côtés de Gilles Messier en 2024.

Avant d’intégrer le distributeur, Chloé a construit un solide parcours en finance d’entreprise et en stratégie. Elle a exercé chez EY (audit financier), Edmond de Rothschild (fusion-acquisition), puis au sein du groupe Vicat. Elle a ensuite rejoint Accenture, au département corporate development & transaction services, sur des opérations d’envergure où elle s’est immergée dans les grandes dynamiques de transformation et d’innovation (cloud, cybersécurité et digital). Ces expériences l’ont menée à travailler et étudier dans plusieurs pays (USA, Argentine, Belgique, Royaume-Uni et Australie).

Dans l'entreprise depuis onze ans

De son côté, né en 1990, Cédric Bernard a rejoint l’entreprise familiale en 2014 où il débute sur le terrain comme vendeur automobile avant d’évoluer vers des fonctions de direction opérationnelle, acquérant ainsi une solide maîtrise du management de centres de profit.

Fort de dix années d’expérience, il initie la transformation digitale du groupe en structurant une équipe dédiée et une feuille de route ambitieuse. Parallèlement, convaincu du potentiel de l’intelligence artificielle, il cofonde une start-up industrielle spécialisée dans l’inspection automobile automatisée dont il cède la direction mi-2024 pour prendre la responsabilité du Family Office, Fiber Capital.

Diplômé de Novancia Business School Paris et de l’EM Lyon Executive MBA, certifié administrateur d’entreprise de taille intermédiaire par l’Institut français des administrateurs (IFA) et Audencia, il fait également partie de la promotion 2021 de TechShare, le programme pré-IPO d’Euronext dédié aux entreprises technologiques européennes.

Poursuivre la diversification

"Nous avons l’ambition d’être parmi les meilleurs, dans l’exécution, dans l’obsession de la satisfaction client, a exprimé Chloé Bernard. Cela implique de réinventer l’expérience client dans un secteur en mutation, d’attirer et fidéliser des talents rares, de transformer nos métiers à l’aune de la transition énergétique, et d’accompagner la démocratisation du véhicule électrique. Enfin, il nous faudra trouver de nouveaux relais de croissance : la diversification a toujours été une force du groupe Bernard, et elle le restera."

Principalement présent à l’est du pays, des Hauts-de-France jusqu’à l’Auvergne-Rhône-Alpes, en passant par le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, le groupe Bernard, dont le siège est à Bourg-en-Bresse (01), compte 120 établissements (concessions automobiles et poids lourds, agences de location et autres activités). Il commercialise 16 marques et figure notamment dans le Top 10 des distributeurs Renault en France.

En 2024, il a réalisé un chiffre d'affaires de deux milliards d'euros, mis à la route 65 000 véhicules neufs & d'occasion, réalisé un million d’heures atelier et emploie 3 100 collaborateurs.