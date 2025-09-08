Aramisauto refonde son image sur l'économie circulaire

Après plus de deux décennies, l'enseigne de revente de voitures d'occasion renouvelle ses outils de communication à commencer par son logo. Derrière cette démarche, Aramisauto cherche à moderniser son image en mettant l'économie circulaire en avant.

Aramisauto va changer la devanture de ses agences en France. ©Aramisauto

L'emblématique grand panneau bleu va tomber des façades. Aramisauto a décidé de changer de logo. L'enseigne de revente de voitures d'occasion va déployer une toute nouvelle signalétique dans le cadre d'une refonte de son image de marque, comme il a été annoncé par voie de communiqué le 2 septembre 2025.

La société a confié à une agence de design internationale la mission de repenser l'identité visuelle et son approche marketing. Cela comprend l'habillage extérieur et intérieur des agences, mais aussi les outils de communication. Les nouveautés seront déployées dans l'Hexagone d'ici à la fin du mois de janvier 2026.

Un logo inspiré par les usines de reconditionnement

Aramisauto a pris le parti de mettre en avant l'économie circulaire. Ce qu'illustre le logo que découvriront les consommateurs dans la publicité télévisée. L'agence Dragon Rouge a proposé une silhouette de voiture inspirée du signe de l'infini, comme une allusion non dissimulée aux usines de reconditionnement qui constituent le socle de la stratégie d'Aramisauto.

D'ailleurs, la devise, qui ornera les supports de communication, fera aussi écho au modèle économique de l'entreprise. La promesse désormais affichée par Aramisauto sera "Moins cher que le neuf, plus fiable que l'occasion".

"Avec cette nouvelle identité, nous franchissons une étape majeure, soutient Antoine Besnard, directeur marketing d'Aramisauto. Nous affirmons qu’une autre façon d’acheter une voiture, une troisième voie, est possible". L'enseigne fondée en 2001 veut "faire de l’achat d’un véhicule d’occasion reconditionné une évidence pour tous les Français".

Des transactions qui passeront notamment par un nouvel environnement internet. En effet, à compter de ce mois de septembre 2025, le site aramisauto.com a changé d'aspect. Ses concepteurs l'ont voulu "plus ergonomique, plus fluide et plus immersif". Le tout dans l'optique de démontrer "les engagements de la marque en matière de transparence, d’accessibilité et de confiance".